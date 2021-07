Blake Shelton und Gwen Stefani werden in wenigen Tagen vor einen Traualtar treten. Das beweisen Unterlagen, die US-Medien vorliegen.

Bald sind der Country-Sänger Blake Shelton (45) und die ehemalige No-Doubt-Frontfrau Gwen Stefani (51) Mann und Frau: Nach der offiziellen Verkündung ihrer Verlobung im vergangenen Oktober und zahlreichen Gerüchten über angeblich geplante Hochzeitsfeiern der beiden scheint nun wirklich der Zeitpunkt der Eheschließung gekommen zu sein. Wie das "People"-Magazin berichtet, wird das US-amerikanische Glamour-Paar noch in den nächsten zehn Tagen den Bund der Ehe eingehen.

Dem Blatt liegen demnach offizielle Unterlagen der zuständigen Behörde in Oklahoma vor. Dort wurde offiziell eine Hochzeit beantragt und auch eine entsprechende "Hochzeitslizenz" erteilt. Nach dortigen Verordnungen sei diese allerdings nur für zehn Tage gültig, bis dahin müssten sich Shelton und Stefani also getraut haben. Bereits zuvor wurde bekannt, dass die beiden sich in jedem Fall noch in diesem Sommer das Jawort geben werden.

Lange vor der Corona-Krise berichteten Insider in US-Medien, dass Stefani und Shelton in jedem Fall vor den Traualtar treten werden. Später hieß es, die beiden würden die schlimmsten Zeiträume der Pandemie abwarten wollen, um danach zu heiraten. Im Frühjahr wurde berichtet, dass Stefani in die heiße Phase der Hochzeitsplanung eingestiegen sei. Die beiden lernten sich während ihrer Juroren-Tätigkeit beim US-Ableger der Casting-Show "The Voice" kennen und lieben. Seit Herbst 2015 sind sie offiziell ein Paar.