Sie ist erst sieben Jahre jung und trotzdem hat sie es schon zu ziemlich viel gebracht: Blue Ivy Carter hat es mit ihrem Song "Brown Skin Girl" in die Billboard Singlecharts der USA geschafft. In dem Lied ist sie unter anderem gemeinsam mit ihrer Mama zu hören. Und die ist keine Geringere als Mega-Star Beyoncé (37, "Halo"). Kein Wunder also, dass die Kleine mit Gesangstalent ausgestattet ist...

Blue Ivy ist jeweils einmal am Anfang und am Ende zu hören, beide Male singt sie den Chorus. Der Track hat es direkt auf Platz 76 geschafft - ein ziemlich guter Start für die Newcomerin. "Brown Skin Girl" ist Teil des Soundtracks zum Disney-Remake "The Lion King".