Babys sehen auf Ultraschallbildern wirklich winzig aus: Dieser Umstand hat Jay-Z und seine Frau Beyoncé zum Namen ihrer Tochter inspiriert.

Rapper Jay-Z (53) hat in einem seltenen Interview erzählt, wie der ungewöhnliche Name seiner ältesten Tochter Blue Ivy (11) zustande gekommen ist. Im Rahmen einer neuen Ausstellung über seine Karriere sprach der erfolgreiche Musiker mit "CBS Mornings"-Moderatorin Gayle King über verschiedene Stationen seines Lebens und unter anderem auch über seine Tochter. Die Elfjährige machte zuletzt mit selbstbewussten Auftritten im Rahmen der Renaissance-Tour ihrer Mutter Beyoncé (43) auf sich aufmerksam.

"Sie sollte eigentlich Brooklyn heißen", erzählte Jay-Z im Interview auf die Frage, wie seine Tochter zu ihrem Namen gekommen sei. Wie "CBS Mornings"-Host Gayle King erwähnt, gehe das Gerücht herum, dass sie stattdessen einen anderen Namen habe, weil Blau Jay-Z' Lieblingsfarbe sei. "Ich wünschte, es wäre so einfach", erklärt der Rapper daraufhin und erzählt die wahre Geschichte hinter dem Namen.

"Schau dir die kleine Blaubeere an"

Brooklyn sei zuerst der Name gewesen, den er und seine Frau Beyoncé für ihr erstes Kind ausgesucht hätten. Doch als sie die Ultraschallbilder bekommen hätten, hätten sie gesehen, wie klein ihr Kind sei. Daraufhin hätten sie angefangen, sie "Blueberry" (auf Deutsch: Blaubeere) zu nennen: "Schau dir die kleine Blaubeere an." Es sei erst einfach ein Spitzname gewesen. "Neun Monate haben wir das gesagt, also wurde es etwas ganz Natürliches. Dann haben wir die Beere einfach weggelassen und sie Blue genannt."

Außerdem offenbarte er noch, wie stolz er auf die musikalische Entwicklung seiner Tochter sei. Er habe "mit Gänsehaut" beobachtet, wie sich Blue Ivy trotz großer Nervosität bei der Welttournee ihrer Mutter der Menge gestellt habe. "Sie wurde in ein Leben hineingeboren, um das sie nicht gebeten hat. Seit ihrer Geburt steht sie unter Beobachtung und im Blickpunkt der Öffentlichkeit und jeder hat eine Meinung dazu", so Jay-Z. Für die Auftritte auf der Bühne habe sie hart mit den Tänzerinnen und Tänzern trainiert. "Sie wollte es unbedingt durchziehen." Während ihres Auftritts sei der Song "My Power" gespielt worden: "Man kann kein besseres Drehbuch schreiben."

Jay-Z, der mit bürgerlichem Namen Shawn Carter heißt, und Beyoncé Knowles-Carter haben neben Blue Ivy noch zwei weitere Kinder: Die Zwillinge Sir und Rumi wurden 2017 geboren.