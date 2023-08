Ein Urgestein der US-amerikanischen TV-Geschichte ist tot: "The Price Is Right"-Moderator Bob Barker verstarb im Alter von 99 Jahren.

Die USA trauern um ein wahres Urgestein der TV-Landschaft: Bob Barker, der über 35 Jahre und mehrere Tausend Folgen lang die Spielshow "The Price Is Right" moderierte, verstarb US-Medien zufolge am 26. August im Alter von 99 Jahren. "Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass Bob Barker, der weltbeste Showmaster, der je gelebt hat, uns verlassen hat, zitiert "Variety" aus einem Statement von Barkers Verleger Roger Neal.

Barker stellte in seiner langen Laufbahn gleich mehrere Rekorde auf. So schaffte er es mit seiner "The Price Is Right"-Tätigkeit in Kombination zur Show "Truth or Consequences", die er zuvor moderierte, 51 Jahre am Stück eine werktägliche Gameshow zu leiten. "The Price Is Right", die 1989 bei RTL unter dem Titel "Der Preis ist heiß" erstmals erschien und von Harry Wijnvoord (74) moderiert wurde, gilt als die am längsten laufende Gameshow im US-Fernsehen.

Auch Adam Sandler zollt Tribut

Drew Carey (65), der im Jahr 2007 den damals 83-jährigen Barker als "The Price Is Right"-Moderator ablöste, bezeichnete den Tod seines Vorgängers "als sehr traurigen Tag für die 'Price Is Right'-Familie und für Tierliebhaber auf der ganzen Welt. Es verging kein einziger Tag am Set, an dem ich nicht an Bob Barker gedacht und ihm gedankt habe. Ich werde seine Erinnerung auf ewig in meinem Erzen tragen." Carey spricht an, dass Barker sich seit jeher vehement für Tierrechte eingesetzt hatte. Laut PETA sei er einer der ersten Stars überhaupt gewesen, die sich vegetarisch ernährten.

Einen besonderen Abschied bereitete auch Hollywood-Star Adam Sandler (56) dem verstorbenen Barker. Zu einer Reihe an gemeinsamen Bildern schrieb Sandler bei Instagram: "Der Mann. Der Mythos. Der Beste. So ein liebenswerter und lustiger Kerl [...]. Ich habe es geliebt, mit ihm zu lachen. Und ich habe es geliebt, von ihm die Scheiße aus dem Leib geprügelt zu bekommen." Sandler spielt damit auf eine Szene aus der Golf-Komödie "Happy Gilmore" an, in der Barker eine Gastrolle als er selbst innehatte und die Titelfigur gehörig vermöbeln durfte.

Bob Barker erhielt bereits in den 70er Jahren einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Im Laufe seiner Karriere sammelte er 19 Emmy-Awards. Am 12. Dezember dieses Jahres wäre 100 Jahre alt geworden.