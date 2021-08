Eine Frau hat Klage gegen Bob Dylan eingereicht: Er soll sie im Jahr 1965 als 12-Jährige mehrfach sexuell missbraucht haben. Dylan streitet die Vorwürfe ab.

Schwere Vorwürfe gegen den Musiker und Nobelpreisträger Bob Dylan: Eine Frau hat beim Obersten Gericht in New York Klage gegen den 80-Jährigen eingereicht. Sie beschuldigt Dylan, sie im Jahr 1965 - damals war sie 12 Jahre alt - mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Dylan war damals Anfang 20.

Laut der Anklageschrift soll Dylan sich über sechs Wochen lang das Vertrauen der Klägerin, die unter der Abkürzung "JC" namentlich auftaucht, erschlichen haben. Er habe seinen Status als Musiker ausgenutzt, um Kontrolle über sie zu gewinnen und sie so sexuell zu belästigen und missbrauchen zu können. Er soll der Minderjährigen außerdem Drogen und Alkohol gegeben haben, ihr mit Gewalt gedroht und sie unter anderem in seiner Wohnung im New Yorker "Chelsea Hotel" in Manhattan mehrfach missbraucht haben.

Bob Dylan weist die Vorwürfe zurück

Bob Dylan streitet die Vorwürfe ab. "Die 56 Jahre alte Behauptung ist unwahr", teilte sein Team unter anderem der britischen Zeitschrift "The Guardian" mit. Man werde sich deutlich dagegen zu Wehr setzen. Die Frau gibt an, bis heute unter den psychischen Folgen der Tat zu leiden. Laut der Anklage habe sie seither mit Depressionen, Scham und Angststörungen zu kämpfen, die dauerhaft seien und sie davon abhielten, ihren normalen Aktivitäten nachzugehen.

Die Klägerin, die heute im US-Bundesstaat Connecticut lebt, reichte die Vorwürfe am letztmöglichen Tag ein, an dem für sie noch das relativ neue Kindesopfer-Gesetz im Staat New York galt. Das Gesetz war 2019 in Kraft getreten, um eigentlich verjährte Straftaten an minderjährigen Opfern doch noch vor Gericht bringen zu können. Die katholische Kirche hatte bis zuletzt versucht, dagegen vorzugehen.

Bob Dylan, der mit bürgerlichem Namen Robert Allen Zimmermann heißt, gilt als einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Seine größten Erfolge feierte er Mitte der 60er Jahre. Im vergangenen Jahr verkaufte er seinen Musikkatalog für über 300 Millionen Dollar an Universal. Im Jahr 2016 bekam er den Literatur-Nobelpreis verliehen.

