Die Tür zu Bob Dylans (76, "Knockin' on Heaven's Door") Zimmer im legendären Chelsea Hotel in New York wurde für 125.000 US-Dollar versteigert. Das gab das Auktionshaus Guernsey's bekannt. Es war eine von über 50 verkauften Türen des Hotels, in dem im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Stars übernachtete oder wohnte. Ein Obdachloser hatte die Türen vor der Zerstörung gerettet, heißt es weiter. Er will einen Teil der Einnahmen spenden.

Die Tür zu einem Raum, der von Janis Joplin und Leonard Cohen während einer Affäre genutzt worden sein soll, brachte demnach über 106.000 Dollar ein. Das Chelsea Hotel, das in den 1880er Jahren erbaut wurde, war eine beliebte Unterkunft für Generationen von Sängern und Schriftstellern. Es diente unter anderem als Aufenthaltsort für die Schriftsteller Mark Twain und Tom Wolfe, Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke schrieb das Drehbuch für "2001: Odyssee im Weltraum" dort.

Berühmter Mordfall

1978 war das Gebäude in den Schlagzeilen, als Sid Vicious von der britischen Punkband Sex Pistols des Mordes angeklagt wurde: Nancy Spungen war erstochen in dem Raum gefunden worden, den sie sich geteilt hatten. Vicious starb an einer Überdosis Heroin, bevor der Fall vor Gericht kam - im gleichen Zimmer, in dem Spungen ums Leben kam.

Andere Türen, die nun im Auktionshaus Guernsey's unter den Hammer kamen, gehörten unter anderem zu dem Zimmer der Schauspielerin Edie Sedgwick, in dem Andy Warhol "The Chelsea Girls" filmte. Sie wurde für 65.000 Dollar verkauft. Die Tür zu Jimi Hendrix' Raum ging für 16.000 Dollar weg, die zum Zimmer von Madonna wurde für ebenfalls 16.000 Dollar versteigert.

Das Chelsea Hotel wurde 1966 unter Denkmalschutz gestellt und 2016 an eine Investorengruppe verkauft. Im Jahr 2011 wurde der Hotelbetrieb eingestellt, aber eine kleine Gruppe von Langzeitbewohnern lebt noch immer in den oberen Stockwerken, während die Renovierungsarbeiten laufen.