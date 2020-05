Der US-amerikanische Rockmusiker und Musikproduzent Bob Kulick ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Das gab sein jüngerer Bruder, Bruce Kulick (60), am Freitag bei Twitter bekannt. Dort heißt es, Bob Kulicks "Liebe zur Musik und sein Talent als Musiker und Produzent sollten für immer gefeiert werden". "Ich weiß, dass er jetzt seinen Frieden gefunden hat [...], und so laut wie möglich Gitarre spielt."

Hard-Rock-Band nimmt Abschied

Bob Kulick war Musiker durch und durch. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er unter anderem mit Größen wie Lou Reed (1942-2013) oder Diana Ross (76) zusammen. Auch die Rocker der Hard-Rock-Band KISS nahmen sein Talent in Anspruch. So ist sein Gitarrenspiel unter anderem auf den Platten "Alive II" und "Creatures of the Night" zu hören. Bob Kulicks jüngerer Bruder Bruce war von 1984 bis 1996 Leadgitarrist der Band. Via Twitter nehmen die Rocker Abschied von dem verstorbenen Künstler. Sie sprechen der Familie "in dieser schweren Zeit" ihr "tiefstes Mitgefühl" aus.