Der Schauspieler Bob Odenkirk veröffentlicht ein Buch mit Gedichten, die er gemeinsam mit seinen Kindern geschrieben hat.

Bekannt ist der US-Schauspieler Bob Odenkirk (60) insbesondere für seine Rolle des zwielichtigen Anwalts Saul Goodman aus den Serien "Breaking Bad" und "Better Call Saul". Ein neues Projekt des Schauspielers wird aber sehr viel familienfreundlicher. Er wird ein Kinderbuch veröffentlichen, an dem seine Tochter mitgearbeitet hat.

"Ziemlich albern und irgendwie verrückt"

Als seine Kinder noch klein waren, las er ihnen nicht Märchen oder Geschichten vor, stattdessen schrieb er zusammen mit ihnen kleine Gedichte. "Ich wollte wirklich, dass sie ein Teil davon sind", erklärt Odenkirk dem US-Magazin "People". So habe er beispielsweise eine Zeile geschrieben, dann schrieben seine Kinder eine und zusammen versuchten sie das Ganze fertigzustellen. Die so entstandenen Gedichte seien "ziemlich albern und viele davon sind irgendwie verrückt", erzählt Odenkirk weiter. Er habe sie aber aufbewahrt, weil einige davon "nicht nur Geschwafel" gewesen seien.

Während der Corona-Pandemie hätten sein Sohn Nathan (24) und seine Tochter Erin (22) ihn nach den Gedichten gefragt. Wie Erin erzählt, habe ihr Vater sein Buch hervorgeholt und die Idee für ein Kinderbuch war geboren. Er habe dann auch vorgeschlagen, dass sie das Buch illustriere. Das Ergebnis trägt den Titel "Zilot & Other Important Rhymes" (zu Deutsch: "Zilot und andere wichtige Reime") und soll im Oktober erscheinen. Auch neue Gedichte sind laut Odenkirks Tochter enthalten.

Bob Odenkirk verbringt nach Herzinfarkt mehr Zeit mit der Familie

2021 hatte der Schauspieler am Set von "Better Call Saul" einen Herzinfarkt erlitten. "Ich fange an, mir die Frage zu stellen, was die beste Weise ist, um meine Zeit zu verbringen", erklärt Odenkirk nun. Seine Stunden mit geliebten Menschen zu verbringen und sich Auszeiten zu nehmen, nehme einen immer höheren Stellenwert für ihn ein. Ähnlich sieht es auch Tochter Erin, die selbst Momente wertschätzen mochte, die sich "klein oder normal anfühlen".