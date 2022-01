US-Schauspieler und Comedian Bob Saget ist am Sonntag verstorben. Der Star aus der Serie "Full House" wurde 65 Jahre alt.

Bob Saget ist gestorben. Der US-Schauspieler, der durch die Rolle des Danny Tanner in der Sitcom "Full House" berühmt wurde, wurde laut "The Hollywood Reporter" am Sonntag (9. Januar) in seinem Hotelzimmer in Orlando, Florida, tot aufgefunden. Er wurde 65 Jahre alt.

Der Comedian, der unter anderem auch Moderator von "America's Funniest Videos" war, war dem Bericht zufolge derzeit auf einer Comedy-Tour. Über die Todesursache sei bisher nichts bekannt, es gebe aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Drogen, berichtet "The Hollywood Reporter" weiter.

"Wir sind am Boden zerstört, dass unser geliebter Bob heute verstorben ist. Er war alles für uns und wir möchten, dass ihr wisst, wie sehr er seine Fans und seine Auftritte liebte, bei denen er so viele unterschiedliche Menschen zum Lachen brachte", heißt es demnach in einer Erklärung der Familie.

Co-Stars trauern

Saget spielte die Rolle des Danny Tanner in "Full House" von 1987 bis 1995. Die Sitcom wurde mit einem Großteil der Original-Besetzung in der Netflix-Fortsetzung "Fuller House" im Jahr 2016 neu aufgelegt. "Ich bin am Boden zerstört", twitterte Sagets Co-Star John Stamos (58) am Sonntag. "Ich stehe völlig unter Schock. Ich werde nie wieder einen Freund wie ihn haben. Ich liebe dich so sehr, Bobby."

Candace Cameron Bure (45), die ebenfalls durch "Full House" berühmt wurde, schrieb in den sozialen Medien: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Worte. Bob war einer der besten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Ich habe ihn so geliebt."