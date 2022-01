Bob Saget wurde am Freitag beerdigt. Unter den prominenten Trauergästen erwiesen ihm auch einige "Full House"-Kollegen die letzte Ehre.

Knapp eine Woche nach seinem Tod haben Familie, Freunde und Kollegen dem verstorbenen Komiker Bob Saget (1956-2022) die letzte Ehre erwiesen. Bei der Trauerzeremonie in Los Angeles am Freitag (14. Januar) waren unter anderem seine "Full House"-Kollegen John Stamos (58), Dave Coulier (62), Candace Cameron Bure (45), Jodie Sweetin (39), Lori Loughlin (57) sowie Mary-Kate und Ashley Olsen (35) vor Ort.

Moderator Jimmy Kimmel (54), der Saget vergangene Woche in seiner Talkshow emotional Tribut zollte, war ebenfalls anwesend. Zudem wurden Stars wie Sänger John Mayer (44), Comedian Dave Chappelle (48), Chris Rock (56) und Kathy Griffin (61) vor dem Bestattungshaus gesehen.

"Der schwerste Tag meines Lebens"

Bob Saget war vergangenen Sonntag (9. Januar) in seinem Hotelzimmer in Orlando, Florida verstorben. Er befand sich mitten auf einer Comedy-Tour und hatte noch am Vorabend auf der Bühne performt. In den Tagen nach seinem plötzlichen Tod zollten zahlreiche Hollywood-Stars, prominente Freunde und ehemalige Kollegen dem Schauspieler Tribut. Candace Cameron Bure, die in der Serie "Full House" Sagets Tochter spielte, beschrieb ihn in einem Instagram-Post als den "Kleber" der "Full House"-Familie.

Saget spielte die Rolle des Familienvaters Danny Tanner von 1987 bis 1995. John Stamos, der in der Serie seinen Schwager spielte, war ebenso am Boden zerstört. "Heute wird der schwerste Tag meines Lebens sein", schrieb er vor der Beerdigung bei Twitter. Als einer der Sargträger erwies er seinem Kollegen die letzte Ehre, wie Fotos zeigen, die unter anderem das "People"-Magazin veröffentlichte.

Saget hinterlässt seine Ehefrau Kelly Rizzo (42) und drei erwachsene Töchter aus seiner ersten Ehe.