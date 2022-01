Nach dem überraschenden Tod von Bob Saget haben viele Kollegen und Freunde reagiert. "Full House"-Co-Star John Stamos schreibt von einem "totalen Schock".

Am Samstag war Bob Saget noch in Jacksonville, Florida, aufgetreten. Ein Tag später fand ihn die Polizei leblos in einem Hotel in Orlando. Der Schauspieler und Comedian starb im Alter von 65 Jahren. Saget hinterlässt seine Ehefrau Kelly Rizzo und zwei Kinder aus erster Ehe.

In einer Stellungnahme äußerte sich die Familie des Verstorbenen. Darin heißt es laut des US-Magazins "People": "Wir sind erschüttert zu bestätigen, dass unser geliebter Bob heute verstorben ist. Er war alles für uns und wir wollen, dass Sie wissen, wie sehr er seine Fans geliebt hat, es geliebt hat, live aufzutreten und Menschen im Lachen zu vereinen. Auch wenn wir um Privatsphäre in dieser Zeit bitten, laden wir Sie ein, daran zu erinnern, welche Liebe und welches Lachen Bob der Welt geschenkt hat."

Bob Sagets "Full House"-Kollegen reagieren auf seinen Tod

Der überraschende Tod des beliebten "Full House"-Stars hinterlässt Schmerz und Trauer in seinem Kollegen- und Freundeskreis. John Stamos spielte in der Sitcom seinen Kumpel und äußerte sich auf Twitter. "Ich bin zerbrochen. Ich bin leer. Ich stehe völlig unter Schock. Ich werde niemals mehr einen Freund wie ihn haben. Ich liebe dich so sehr, Bobby", ist dort zu lesen.

Auch Mary-Kate und Ashley Olsen, die in "Full House" abwechselnd die jüngste Tochter von Bob Saget verkörperten, brachten ihre Trauer zum Ausdruck. "People" zitiert aus dem Statement der Zwillinge: "Bob war der liebevollste, mitfühlendste und großzügigste Mann. Wir sind tieftraurig, dass er nicht länger bei uns ist, aber wir wissen, dass er weiterhin an unserer Seite sein wird, um uns so freundlich zu leiten, wie er es immer tat."

Candace Cameron Bure war eine weitere von Sagets "Full House"-Töchtern. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Worte", schreibt die Schauspielerin auf Twitter. "Bob war einer der besten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich habe ihn sehr geliebt."

"Mein Herz ist gebrochen. Ich liebe dich, Bob. Dein Bruder für immer, Dave", so lauten die Abschiedsworte von TV-Star Dave Coulier auf Twitter. Er spielte in "Full House" den besten Freund von Bob Saget. Auf seinem Instagram-Account teilte er ein Bild von sich mit dem Verstorbenen

"How I met your mother"-Star trauert um Bob Saget

Saget wurde durch "Full House" bekannt, untermauerte seine Berühmtheit durch Mitwirkung an der erfolgreichen Sitcom "How I met your mother". Zu sehen war der Schauspieler nie, aber zu hören: Saget lieh der erwachsenen Hauptfigur Ted Mosby, die die Geschichten erzählte, seine Stimme.

Und so äußert sich Hauptdarsteller Josh Radnor mit bewegenden Abschiedsworten auf Twitter. "Er war der freundlichste, liebevollste, lustigste, hilfsbereiteste Mensch. Die einfachste Person, mit der man sich umgeben konnte. Ein Mensch neben Menschen." Und: "Wir hatten eine sehr besondere Verbindung von Tag 1 an. Wir haben nie lange den Kontakt verloren." Bob Saget habe unter Beweis gestellt, dass man lustig, erfolgreich und nett sein kann. "Es gibt Menschen, die die Erde verlassen und man verfolgt wird von den Dingen, die man ihnen nicht gesagt hat, all die Liebe, die unausgesprochen blieb. Glücklicherweise war das bei Bob nicht der Fall. Wir haben einander angebetet und es gesagt."