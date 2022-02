Schauspieler Bob Saget starb Anfang Januar an den Folgen einer Kopfverletzung. Ermittler haben nun rekonstruiert, was in der Nacht seines Todes passiert sein soll.

Am 9. Januar wurde Schauspieler Bob Saget tot in seinem Hotelzimmer in Orlando, Florida, gefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass der 65-Jährige an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben ist. Laut des Autopsieberichts erlitt er eine Hirnblutung und multiple Frakturen des Schädels. "Die Behörden haben festgestellt, dass Bob an einem Kopftrauma gestorben ist. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass er sich versehentlich den Hinterkopf gestoßen, sich nichts dabei gedacht hat und eingeschlafen ist. Es waren keine Drogen und kein Alkohol im Spiel", teilte Sagets Familie in einem Statement mit.

Das US-Magazin "People" zitiert nun Ermittler, die genauer rekonstruiert haben, was in der Nacht von Sagets Tod passiert sein soll. Demnach habe der Comedian gegen zwei Uhr morgens sein Hotelzimmer betreten, ein "Bitte nicht stören"-Schild angebracht und die Tür von innen verschlossen.

Die Ermittler glauben, dass Saget im Badezimmer das Bewusstsein verlor, rückwärts auf den Marmorboden fiel und sich so den Kopf gestoßen hat. Weder am Waschbecken noch an der Badewanne wurden Spuren von Blut oder Haaren gefunden, so dass es unwahrscheinlich ist, dass sich Saget dort verletzt haben könnte.

Bob Saget starb im Hotelbett

Laut den Aussagen der Polizei soll Bob Saget auf dem Badezimmerboden wieder zu sich gekommen und anschließend ins Bett getaumelt sein. Als er dort lag, sei er erneut ohnmächtig geworden und verstorben. Der Zeitpunkt seines Todes wurde später mit vier Uhr morgens angegeben. Gefunden wurde Saget erst zwölf Stunden später, gegen 16 Uhr Ortszeit.

"Es ist definitiv ein ungewöhnlicher Fall. Es gibt noch viele offene Fragen", sagte ein Ermittler des Bezirks Orange County, Kalifornien, dem Magazin "People". Warum Saget mehrfach ohnmächtig wurde, ist bisher nicht geklärt. Bei der Autopsie wurde neben den schweren Kopfverletzungen auch eine Infektion mit Covid-19 festgestellt. Die Ermittlungen der Behörden dauern an.

Bob Saget wurde fünf Tage nach seinem Tod in Los Angeles beigesetzt. Zur Trauerfeier erschienen unter anderem seine früheren "Full House"-Kollegen John Stamos und Dave Coulier sowie Musiker John Mayer. Saget hinterlässt seine Frau Kelly Rizzo sowie drei Töchter aus seiner ersten Ehe.

Quelle: "People"