Der "Full House"-Star Bob Saget (62) hat seine Partnerin, die TV-Moderatorin Kelly Rizzo (39), geheiratet. Dies gab er selbst in einem Instagram-Post auf seinem offiziellen Account bekannt und schrieb dazu: "Okay, wir sind hin und haben es getan. Und wir sind verdammt glücklich." Wie darüberhinaus das "People"-Magazin berichtet, fand die Zeremonie am Sonntag an einem Strand in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien statt.

Kurz zuvor postete bereits Rizzo ein Bild der beiden von der Zeremonie, ohne aber die Hochzeit zu bestätigen. Sie schrieb: "Bob Saget und ich haben uns als Braut und Bräutigam für Halloween verkleidet." Vor ziemlich genau einem Jahr, im November 2017, verkündete Saget die Verlobung mit Rizzo. Für ihn ist es im Übrigen die zweite Ehe: Von 1982 bis 1997 war Saget mit Drehbuchautorin Sherri Kramer (62) verheiratet, mit der er dreit Töchter hat.