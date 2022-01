Völlig unerwartet ist der Schauspieler Bob Saget am Sonntag im Alter von 65 Jahren verstorben. Die Todesursache ist noch immer unklar. In einem emotionalen Statement hat sich nun erstmals seine Witwe Kelly Rizzo geäußert.



Der plötzliche Tod von "Full House"-Star Bob Saget hat Fans, Familie und Freunde erschüttert. Der 65-Jährige war am Sonntag leblos in einem Hotelzimmer im US-Bundesstaat Florida aufgefunden worden, nachdem er in der Nacht zuvor einen Stand-up-Auftritt außerhalb von Jacksonville hatte. Woran er starb, ist noch unklar. Auch seine Ehefrau Rizzo Kelly kann den Tod ihres Mannes noch nicht fassen.

In einem emotionalen Statement, das dem "People"-Magazin vorliegt, meldet sie sich nun erstmals zu Wort: "Mein ganzes Herz. Bob war mein absolutes Ein und Alles. Ich bin so erschüttert und fassungslos, schreibt sie. "Ich bin zutiefst berührt von der Liebe und Anerkennung, die wir von unseren Freunden, der Familie, seinen Fans und seinen Kollegen erhalten haben."

Witwe Bob Saget bittet um Zeit, ihre Trauer zu bewältigen

Sie freue sich darauf, "wenn die Zeit reif ist und diese Nachricht nicht mehr so hart ist "mehr von Bob mit der Welt zu teilen", wird sie weiter zitiert. "Ich freue mich darauf, der Welt mitzuteilen, wie viel er mir und allen Menschen in seinem Umfeld bedeutet hat und wie viel ihm auch seine Fans und Freunde bedeutet haben. Danke, dass Sie meine Privatsphäre in dieser Zeit respektieren."

Leute von heute Glückwünsche aus der Ferne: Cathy Hummels gratuliert Sohn Ludwig zum Geburtstag 1 von 100 Zurück Weiter Zurück Weiter 11. Januar 2022

Glückwünsche aus der Ferne: Cathy Hummels gratuliert Sohn Ludwig zum Geburtstag

Mit einem langen Instagram-Posting hat Cathy Hummels ihrem Sohn Ludwig zum vierten Geburtstag gratuliert. Die 33-Jährige ist derzeit für Dreharbeiten in Thailand und kann nicht vor Ort in München mitfeiern. "Happy Birthday mein Ein und Alles. Vor vier Jahren hast du das Licht der Welt erblickt. Ganz genau um 9.09 Uhr kamst du auf die Welt. (Vielleicht ein Omen, dass du wie dein Papa ein BVB Fan wirst?)", kommentierte Hummels eine Reihe von Fotos. Eines zeigt sie und Ehemann Mats damals im Krankenhaus, auf den anderen Bildern ist Cathy Hummels mit ihrem Sohn zu sehen. "Seitdem ich erfahren habe, dass ich schwanger war, wusste ich, dass du mein Ludwig bist. Ein starker, sehr großer, sehr intelligenter, liebevoller, ehrlicher rücksichtsvoller Junge mit großem Durchsetzungsvermögen (Steinbock). Du bist so selbstständig, ehrgeizig und willst am liebsten alles alleine machen", schreibt Hummels weiter und verspricht ihrem Sohn, dass sie seinen Geburtstag gemeinsam nachfeiern, sobald sie wieder zu Hause ist. Mehr

Saget und seine Frau lernten sich 2015 kennen und heirateten 2018. Mike Young, sein enger Freund und Tourneepartner, sagte dem Magazin, dass die beiden zusammen nicht glücklicher hätten sein können. "Es war eine tolle Beziehung und sie waren perfekt füreinander, weil sie einfach zwei neurotische Menschen sind, die unter einem Dach leben", sagt Young. "Ich meine, sie sind fantastisch und urkomisch zusammen und sie ist die perfekte Person, die mit Bob umgehen kann."

Bob Saget hinterlässt Frau und drei Töchter

Young, der die letzten zwölf Jahre damit verbracht hat, mit Saget für Stand-up-Shows zu touren, erinnert sich auch daran, wie Saget in der Regel von ihren Auftritten nach Hause eilte, um zu Rizzo zu kommen. "Er stand um fünf Uhr morgens auf, um den ersten Flug zu nehmen, um zu seiner Frau und nach Hause zu kommen (…) Er schätzte seine Zeit sehr. Bei ihm gab es keine verlorene Zeit, was wirklich beeindruckend ist – das ist eine Lektion, die ich von ihm gelernt habe. Er wusste, dass Zeit kostbar ist und er hat sie nicht verschwendet."

Neben Rizzo hinterlässt Saget die Töchter Aubrey, 34, Lara, 32, und Jennifer, 29, mit seiner Ex-Frau Sherri Kramer.

Quellen: "People I", "People II"