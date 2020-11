Bobby Brown Jr. ist gestorben. Der Sohn von Musiker Bobby Brown wurde tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Er wurde 28 Jahre alt.

Bobby Brown Jr. (1992-2020) ist gestorben. Das bestätigt die Polizei von Los Angeles dem "People"-Magazin. Er wurde 28 Jahre alt. Die Todesursache ist noch nicht klar. Der Sohn des Produzenten Bobby Brown (51) wurde "TMZ" zufolge am Mittwoch tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Landon Brown (34), der Bruder des Toten, trauert indes bereits via Instagram: "Ich liebe dich für immer, König", schreibt er zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Bobby Brown Jr.

Bobby Brown verliert zweites Kind

Der tragische Todesfall ereignet sich mehr als fünf Jahre nach dem Tod von Bobby Browns Tochter Bobbi Kristina Brown (1993-2015), die im Juli 2015 mit nur 22 Jahren starb. Sie hatte einen irreversiblen Hirnschaden erlitten und war sechs Monate lang im Koma gelegen, nachdem sie bewusstlos in einer Badewanne in ihrem Haus in Roswell, Georgia, gefunden worden war. Sie wurde in New Jersey neben ihrer verstorbenen Mutter, Whitney Houston (1963-2012, "One Moment in Time"), begraben, die im Februar 2012 im Alter von 48 Jahren starb.

Die Patchworkfamilie von Bobby Brown jr.

Der verstorbene Bobby Brown jr. war Teil einer großen Patchworkfamilie. Sein Vater hat sieben Kinder: Der Älteste, Landon Brown, stammt aus dessen Beziehung mit Melika Williams. Tochter La'Princia (geb. 1989) und Bobby Brown jr. stammen aus der Beziehung mit Kim Ward. Mit der Mutter von Bobbi Kristina Brown, Whitney Houston, war er von 1992 bis 2007 verheiratet. Drei weitere Kinder bekam Bobby Brown mit seiner zweiten Ehefrau (seit 2012) Alicia Etheredge: ein Sohn (geb. 2009) und zwei Töchter (geb. 2015 und 2016).