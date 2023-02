Bonnie Tyler ist Member of the Order of the British Empire. Prinz William überreichte der Sängerin am Mittwoch den Orden.

Bereits im vergangenen Sommer durfte sich Bonnie Tyler (71) im Rahmen der "Queen's Birthday Honours" darüber freuen, künftig Member of the Order of the British Empire (MBE) zu sein. Am 1. Februar wurde der weltberühmten, walisischen Sängerin nun der Orden von Prinz William (40) überreicht.

"Es ist ein sehr aufregender Tag"

Bereits im Juni 2022 hatte Tyler erklärt, wie sehr sie sich über die Auszeichnung für ihren Verdienst rund um die Musik freue. Es zeige, dass jeder für seine Leistungen anerkannt werden könne, ganz egal aus welchen Verhältnissen die Person komme. "Ich hoffe, dass meine Auszeichnung auf irgendeine Weise andere dazu motivieren kann, ihr Bestes zu geben [...]", erklärte die Sängerin. "Ich bin nur ein Mädchen aus einer kleinen Stadt in Wales, das es einfach liebt, zu singen [...]", weshalb der Orden für sie, ihre Familie und ihre Freunde auch so besonders sei.

"Es ist ein sehr aufregender Tag. Einer, den ich niemals vergessen werde. Ich bin ein sehr glückliches Mädchen", habe Tyler laut der britischen "Daily Mail" nun am heutigen Mittwoch erklärt.

Bekannt wurde die 1951 geborene Sängerin bereits in den 1970er Jahren. Heute kennt die ganze Welt die markante, raue Stimme Tylers. Zu ihren größten Hits gehören unter anderem Songs wie "It's a Heartache", "Holding Out For A Hero" und "Total Eclipse of the Heart".