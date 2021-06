Am 8. Juni wird Sängerin Bonnie Tyler 70 Jahre alt. Das Alter macht ihr jedoch nichts aus, es sei "nur eine Zahl", sagt sie im Interview.

Bonnie Tyler feiert am 8. Juni ihren 70. Geburtstag. Die Rocksängerin erzielte ihre großen Erfolge vor allem in den 80er Jahren - mit Songs wie "Total Eclipse Of The Heart" und "Holding Out For A Hero". Doch auch heute steht die Britin noch auf der Bühne und liefert ihren Fans regelmäßig neue Musik. Ihre besten Zeiten sind noch lange nicht vorbei, wie auch ihr neuestes Album "The Best Is Yet To Come" (Dt. "Das Beste kommt erst noch") verspricht.

Das Älterwerden macht der 70-Jährigen nichts aus. "Ich habe das Gefühl, dass das Alter nur eine Zahl ist", sagt die Sängerin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Wie fit sie ist, bewies sie vor einigen Monaten im Lockdown: Bonnie Tyler lernte im Alter von 69 Jahren das Schwimmen. Es sei "nie zu spät, etwas zu lernen".

Wie sie sich ansonsten gesund hält? "Ich bin die ganze Zeit auf Achse", sagt sie. "Ich setze mich selten hin." An den Ruhestand denkt die 70-Jährige nicht: "Nein, ich habe nicht den Wunsch, mich zur Ruhe zu setzen." Rückblickend auf ihr bisheriges Leben erklärt Bonnie Tyler: "Ich bin mit einem glücklichen, wunderbaren Leben gesegnet, in dem ich das tue, was ich liebe." Sie sei "um die Welt gereist" und freue sich "auf noch viel mehr davon".

Seit dem ersten Lockdown befindet sich die Sängerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Sullivan (71) in ihrem Haus in Portugal. Hier wird sie auch ihren Geburtstag feiern - wegen der Corona-Pandemie nur zu zweit, "aber das ist in Ordnung". Die beiden sind seit 1973 verheiratet, fast 50 Jahre. Was ist das Geheimnis ihrer langen Ehe? "Wir lieben es, Zeit miteinander zu verbringen, reden und lachen viel", antwortet Tyler.

Während die Welt sich langsam wieder öffnet, kann auch Bonnie Tyler darauf hoffen, bald live vor ihren Fans zu singen. Für ihr neues Lebensjahr hat sie einen bescheidenen Wunsch: "In der Lage zu sein, ohne Einschränkungen zu feiern und sich gegenseitig zu umarmen."