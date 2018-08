Eine Auseinandersetzung zwischen den beiden französischen Rapstars Booba (41, "Gotham") und Kaaris (38, "Diarabi") am Flughafen Paris-Orly ist am Mittwoch in eine Massenschlägerei ausgeartet. Die Prügelei habe zur Folge gehabt, dass ein Terminal kurzzeitig geschlossen werden musste. Außerdem habe die Schlägerei auch eine Verspätung mehrerer Flüge zur Folge gehabt. Das berichtet unter anderem der britische "Guardian". Die beiden Rapper, die auf dem Weg zu einem Konzert in Barcelona gewesen sein sollen, seien zusammen mit neun weiteren Männern festgenommen worden.

Im Netz kursieren mehrere Videos

Auf mehreren im Internet verbreiteten Smartphone-Videos ist zu sehen, wie sich wohl rund ein gutes Dutzend Männer in einer Wartehalle und in einem Duty-Free-Shop prügelt. Der Auslöser für die Auseinandersetzung sei bisher nicht bekannt. In mehreren Medienberichten heißt es, dass die beiden Rapper bereits vor der Auseinandersetzung nicht gut aufeinander zu sprechen gewesen sein sollen.