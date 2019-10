Boris Becker hat das Insolvenzverfahren gegen ihn als «die schwierigste Zeit» seines Lebens bezeichnet. Der 51-Jährige sagte der «Bild am Sonntag»: Zitattafel Boris Becker, Ex-Tennisstar «Ich möchte meinem schlimmsten Feind nicht wünschen, was ich in den letzten zwei Jahren erlebt habe. Vielleicht war es aber auch für mein Leben notwendig, weil reinigend. Ich habe doch einige Fehler in der Vergangenheit gemacht.» Becker unterstrich: Er ist und war immer zahlungsfähig. Er gebe aber 52 Prozent seiner Einkünfte an den Insolvenzverwalter ab. Dieses Verfahren laufe maximal noch 18 Monate. Zitattafel Boris Becker, Ex-Tennisstar «Nachdem die Bank jetzt bezahlt ist, habe ich die Zügel wieder in der Hand und kann das Verfahren sogar früher abschließen.» Es seien jetzt noch Forderungen diverser Gläubiger von unter einer Million Euro offen. Er sei nie pleite gewesen, so Becker. Zitattafel Boris Becker, Ex-Tennisstar «Ich verfüge über Einkommen und kann davon leben. Ich kann mir ein Flugticket und einen Oktoberfest-Besuch leisten.» Der dreimalige Wimbledongewinner, der heute als TV-Experte arbeitet, unterstütze alle seine Kinder. Sie besuchen gute Schulen und Universitäten, das ist alles nicht billig.