Boris Becker hat anlässlich des 13. Geburtstags seines Sohnes Amadeus seltene Bilder mit seinem Jüngsten veröffentlicht.

Boris Becker (55) hat bei Instagram seltene Fotos mit seinem jüngsten Sohn Amadeus (13) geteilt. In einem ersten Post veröffentlichte die Tennislegende einen Schnappschuss aus einer Seilbahn, auf dem das Duo einen Kleinen-Finger-Schwur macht und sich in die Augen sieht. Das Gesicht des Jungen ist mit einem Herzchen-Emoji verdeckt. "Eine Vater-Sohn-Bindung geht über alle Grenzen hinaus", schreibt Becker dazu. "In den vergangenen Tagen hatten wir viel Freude dabei, den 13. Geburtstag von Amadeus zu feiern!"

Ein weiteres Bild zeigt das Vater-Sohn-Duo auf einem verschneiten Weg, Becker hat einen Arm um den 13-Jährigen gelegt. Auch bei diesem Foto liegt ein blaues Herz-Emoji auf dem Gesicht von Amadeus. Aufgrund der Umstände habe er seinen Sohn "seit über zehn Monaten nicht gesehen", schreibt Becker zu dem zweiten Bild. "Nur seine Stimme am Telefon zu hören, war nicht genug. Worte können das Gefühl nicht beschreiben, ihn wieder in meinen Armen zu halten."

Boris Becker: "Kinder sind die Liebe meines Lebens"

Bei besagten Umständen deutet Becker offenbar auf seinen Gefängnisaufenthalt hin. Nach gut sieben Monaten wurde er am 15. Dezember 2022 aus der Haft in England entlassen. Wenige Tage später gab er Sat.1 ein Interview und antwortete auf die Frage, wo er sich in zehn, zwanzig Jahren sehe: "Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu. Ich bin ein Familienmensch und meine Kinder sind die Liebe meines Lebens." Aktuell hat er vier Kinder mit drei ehemaligen Partnerinnen.

Sohn Amadeus stammt aus der Beziehung mit Lilly Becker (46). Die beiden heirateten 2009, 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt. Aus der Beziehung mit Barbara Becker (56), mit der er von 1993 bis 2001 verheiratet war, gingen die Söhne Elias (23) und Noah (29) hervor. Tochter Anna Ermakova (22) stammt aus einer kurzen Liaison mit dem Model Angela Ermakova (55). Die Tennis-Legende ist aktuell mit Lilian de Carvalho Monteiro liiert.