Boris Becker ist wohl wieder als Tennis-Coach aktiv. Er soll eine Sonderrolle im Team des Weltklassespielers Holger Rune übernehmen.

Boris Becker (55) hat offenbar wieder einen Job als Tennis-Trainer. Wie der TV-Sender Sky am Montag meldet, wird der ehemalige Weltklassespieler als zusätzlicher Coach für den dänischen Starspieler Holger Rune (20) engagiert. Becker soll die aktuelle Nummer fünf der Weltrangliste als eine Art Spezial-Trainer, der ihn nur bei ausgewählten Turnieren betreuen soll. Sein Haupttrainer sei weiterhin Lars Christensen.

Bislang gibt es allerdings noch keine offizielle Bestätigung zu dem Comeback von Becker als Tennis-Coach. Rune postete lediglich auf Instagram ein Gruppen-Foto seines Teams. Darauf ist auch Boris Becker in Trainingsklamotten zu sehen. Dazu schrie er lediglich: "Großartige Trainingswoche in Monaco." Laut Medienberichten soll Becker zum ersten Mal beim Turnier in Basel vom 23. bis zum 29. Oktober die Betreuung von Rune übernehmen.

Boris Becker war bereits Trainer von Novak Djokovic

Boris Becker, der 2022 siebeneinhalb Monate wegen Insolvenz-Delikten in Haft verbrachte, arbeitete seit seiner Freilassung wieder als TV-Experte. Sein bisher einziges Engagement als Trainer war von großem Erfolg gekrönt. 2013 wurde er Trainer des damaligen Weltranglistenzweiten Novak Djokovic (36). Unter seiner Ägide konnte der Serbe sechs Grand-Slam-Titel gewinnen und wurde die unumstrittene Nummer eins der Tenniswelt.