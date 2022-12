von Julia Mäurer Der Sender Sat.1 zeigt das erste Interview mit Boris Becker nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Vor der Ausstrahlung wurden bereits erste Aussagen des 55-Jährigen publiziert.

Nach seiner vorzeitigen Entlassung aus der Haft spricht Ex-Tennisstar Boris Becker in einem TV-Interview über seine Erfahrungen der vergangenen Monate. Der Sender Sat.1 hat bereits vorab Auszüge aus dem Gespräch zwischen Becker und Moderator Steven Gätjen veröffentlicht. "Im Gefängnis bist du niemand. Du bist nur eine Nummer. Meine war A2923EV. Ich wurde nicht Boris genannt. Ich war eine Nummer. Und es interessiert sie einen Scheißdreck, wer du bist", sagt der 55-Jährige.

Boris Becker gibt nach Haftentlassung Sat.1 ein Interview

Die Zeit im Gefängnis habe ihn verändert. "Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war. Ich habe eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte. Aber das Ganze hat mich etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund", so Becker.

Der dreifache Wimbledon-Sieger war im April dieses Jahres von einem Londoner Gericht wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nach rund sieben Monaten Haft konnte Becker das Gefängnis vorzeitig verlassen und durfte nach Deutschland ausreisen. Möglich machte das eine Sonderregelung in Großbritannien. Ausländischen Häftlingen kann ein Teil der Strafe erlassen werden, wenn sie dafür das Land verlassen – so sollen die überfüllten britischen Haftanstalten entlastet werden. Boris Becker lebt zwar seit vielen Jahren in London, ist aber noch immer deutscher Staatsbürger. In Deutschland ist er jetzt straffrei, nach Großbritannien darf er vorerst nicht mehr einreisen.

Die letzten Stunden vor seiner Abschiebung nach Deutschland schildert Becker im Interview wie folgt: "Ich saß ab sechs Uhr in der Früh auf meiner Bettkante und hoffte, dass die Zellentür aufgeht. Sie kamen um halb acht, schlossen auf und fragten: Bist du fertig? Ich sagte: 'Los geht's!' Ich hatte auch schon alles gepackt."

Das ganze Interview mit Boris Becker ist am Dienstag, 20. Dezember ab 20.15 Uhr bei Sat.1 und auf Joyn zu sehen.