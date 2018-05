Boris Becker meldet sich nach der Trennungsnachricht auf Instagram. Der ehemalige Tennisstar ist bei den French Open in Paris. Vom Court Philippe Chatrier wendet er sich in einem Video an seine Fans. Die Trennung von seiner Ehefrau Lilly Becker erwähnt er nicht. Auch das Model hält seine Fans via Instagram auf dem Laufenden. "Zuhause" schreibt Becker in ihrer Story auf der Plattform. Vor ein paar Wochen urlaubte sie noch mit Sohn Amadeus in Miami. Jetzt ist Lilly Becker offenbar zurück in London. Im Stadtteil Wimbledon haben die Beckers ein Anwesen.