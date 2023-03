Boris Becker hat laut eines Medienberichts den ersten Werbedeal in seinem "neuen Leben" ergattert – für einen Onlineanbieter für Fenster. Sein Auftritt in dem Spot ruft gemischte Reaktionen hervor.

Boris Becker (55) wirbt künftig für einen Internetversand, der Fenster verkauft, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Der Sonntagszeitung zufolge sei die deutsche Tennislegende in einem 30-sekündigen Werbespot zu sehen, der erstmals am 11. März während der "Sportschau" gezeigt werden soll. Der ehemalige Sportler beweist in dem Clip demnach viel Selbstironie und wirft in einer Villa falsche Geldscheine aus einem Fenster.

"Schmeißen Sie Ihr Geld nicht aus dem Fenster", soll Becker in dem Spot sagen. Damit würde er nicht nur Werbung für das Unternehmen machen, sondern auch auf seine eigene Vergangenheit anspielen. Der Ex-Tennisprofi war Ende April 2022 in England wegen Insolvenzverschleppung zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden, wurde Ende des Jahres jedoch entlassen und reiste nach Deutschland aus.

Werbe-Auftritt von Boris Becker ist umstritten

"Geld ist und war mir wichtig, aber der Spot ist natürlich Satire und Selbstironie", habe Becker nun der "BamS" erklärt. Für ihn sei die Kooperation mit dem Anbieter, "der erste Deal in meinem neuen Leben". Warum er den Spot gedreht habe? "Dass ich Geld aus dem Fenster geworfen habe, ist richtig. Aber sich dann selbst auf die Schippe zu nehmen, um der jüngeren Generation zu empfehlen, es mir nicht nachzumachen, war mir wichtig." Das kommt nicht bei allen gut an.

Besonders die Gläubiger, denen der Tennis-Star noch immer Geld schuldet, sind empört von dem neuen Werbespot. "Peinliche Werbung! Wenn Becker das Honorar wenigstens nutzen würde, um seine Schulden zu bezahlen, hätte diese peinliche Aktion zumindest einen guten Zweck. Aber bislang steckt Becker jeden Cent, den er verdient, nur in seine eigene Tasche. Und er will ein Vorbild für jüngere Menschen sein und ihnen Geldtipps geben?", wütet einer von ihnen im Gespräch mit der "Bild am Sonntag".

Die wohl legendärste Werbung Beckers stammt aus dem Jahr 1999. Sein "Bin ich da schon drin, oder was?"-Werbespot für einen Internetdienstanbieter ist bis heute vielen Menschen in Erinnerung geblieben.