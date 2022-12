Der einstige Tennis-Weltstar Boris Becker, 55, hat sich erstmals in einem Interview nach seiner Haftentlassung geäußert – und sich reumütig gegeben. Die wichtigsten Aussagen im Überblick.

Das Gesicht ist kantiger, das Haar kupferblond. Auch äußerlich sind die Erfahrungen hinter Gittern an dem einstigen Tennis-Weltstar nicht spurlos vorübergegangen. Boris Becker, 55, hat insgesamt 231 Tage in britischer Haft verbracht. Eine Zeit, die ihn nach eigener Überzeugung verändert hat. "Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war", sagte Becker – der in dem Gefängnis "nur eine Nummer", die A2923EV, gewesen sei – in seinem ersten Interview nach der Freilassung (sehen Sie hier mehr dazu).

In dem vorab aufgezeichneten Exklusiv-Gespräch mit Moderator Steven Gätjen, das am Dienstagabend bei Sat.1 ausgestrahlt wurde, gab sich Becker nachdenklich und reumütig. Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

"Nein, natürlich war ich schuldig" (auf die Frage, ob er unschuldig im Gefängnis gewesen sei)

"Ich sehe erstmal den gleichen Menschen, davor. Vielleicht etwas nervös, unsicher, ungewiss, wie die Zukunft aussieht. Danach vielleicht etwas schlauer, etwas demütiger. Es ist der gleiche Mensch, aber zwei verschiedene Leben" (als Becker ein Bild vor seinem Haftantritt und eines nach seiner Freilassung gezeigt wurde)

"Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Hunger gefühlt. Ich bin zum ersten Mal mit Hunger ins Bett gegangen. (…) Ich habe wochenlang, vielleicht auch monatelang wenig gegessen, bis ich mich besser organisiert hatte." (auf die Frage, welche gesundheitlichen oder physischen Folgen die Haft auf ihn hatte)

"Als die Richterin mir 30 Monate gegeben hatte, rutschte mein Herz natürlich in den Keller" (zur Urteilsverkündung)

"Sie haben alles getan, mein Leben zu retten. Vielleicht hätte ich mehr Reue zeigen können. (…) Ich habe mein Bestes gegeben" (auf die Frage, ob ihn seine Anwälte richtig beraten hätten)

"Es tat mir sehr gut, dass all die Kinder das ehrlich und auch stark angenommen haben. Das hat mich sehr berührt. Das schwierigste war, als ich meiner Partnerin gesagt habe: 'Du musst nicht auf mich warten. (…) Ich weiß nicht, wie lange ich ins Gefängnis muss.'" (über die Momente vor der Urteilsverkündung)

"Da geht's ums nackte Überleben, jeden Tag. Jeden Tag gehst Du aus Deiner Zelle raus und kämpfst um Deine Haut – denn die Wächter tun es nicht" (über das Gefängnis)

"Ich hatte zwei große Sorgen. Die erste Sorge: eine Doppelzelle. Warum? Der Zellennachbar kann die Nerven verlieren, der kann Dich bedrohen. Da hatte ich Schiss. (…) Und die zweite große Angst hatte ich vor dem Duschen. Auch da haben mir die vielen Filme, die ich davor gesehen habe, nicht geholfen." (über seine Sorgen vor dem Haftantritt)

"Ich habe so gezittert (…) Der wollte mir an die Wäsche und hat mir auch verbal erklärt, was er mit mir machen will." (über die Drohungen eines Mitinsassen)

"Da ist man auch ängstlich: Ich bin da mit Schwerverbrechern, die haben Menschen umgebracht." (über seine Gefühlslage im Gefängnis)

"Du wirst in der Zelle wahnsinnig. Du bist 25 Stunden in der Zelle. Da gehst du die Wände hoch – die nicht besonders hoch sind. Durch den Job hat sich mein Leben dort etwas normalisiert." (nachdem er einen Gefängnis-Job bekommen hatte)

Becker war Ende April von einem Gericht in London zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Er war am Donnerstag schließlich freigekommen. Schon im Vorfeld hatte der Sender erste Zitate aus dem nun gezeigten Gespräch verbreitet (der stern berichtete).

Steven Gätjen über Boris Becker: "Ich glaube, dass er wirklich willens ist, aufzuräumen"

Moderator Steven Gätjen, der Becker zur Vorbereitung bereits getroffen hat, sagte über ihn: "Ich glaube, dass er wirklich willens ist, aufzuräumen und viele Dinge klarzustellen." Wie Gätjen schilderte, ist ihm persönlich vor allem Beckers Beschreibung der ersten Tage im Gefängnis Wandsworth in Erinnerung geblieben. "Dort sitzen ja nicht nur Menschen ein, die finanzielle Straftaten begangen haben, sondern auch Sexualstraftäter, Mörder und Menschen, die große Raubüberfälle begangen haben. Boris Becker erzählte mir, dass er große Angst davor hatte, in einer Sammelzelle zu landen."

Noch kurz vor seiner Inhaftierung im April hatte sich Becker im Interview mit Apple TV+ emotional gezeigt. "Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht. Ich werde sehen, was ich damit anfange", sagte er damals unter Tränen. Wenige Tage später musste er ins Gefängnis.

Begonnen hatte Beckers Misere in London damit, dass er 2017 von einem Gericht für insolvent erklärt wurde. Eigentlich können solche Verfahren in Großbritannien recht schnell beendet werden. Doch bei Becker zog es sich in die Länge. Es folgten demütigende Episoden: Unter anderem wurden ein Teil seiner Trophäen und andere persönliche Erinnerungsstücke öffentlich versteigert.

Doch es kam noch schlimmer: Sein Insolvenzverwalter warf Becker vor, Vermögensbestandteile in Millionenhöhe verschleiert zu haben. Die Tennis-Legende musste vor Gericht. In dem Prozess im Frühjahr plädierte Becker in allen Punkten auf unschuldig. Sein Anwalt stellte ihn als einen Mann dar, der oft mit dem Leben als Star außerhalb des Tennisplatzes überfordert war, Entscheidungen oft anderen überließ und sich kaum um die Konsequenzen seines eigenen Handelns kümmerte. Doch die Geschworenen nahmen ihm das nur zum Teil ab und befanden Becker in mehreren Anklagepunkten für schuldig.

Quellen: Sat.1, Presseportal, mit Material der Nachrichtenagentur DPA.