"Toller Abend mit den Jungs-Männern !!!" (Original: "Great night with the Boys-Men !!!"), kommentiert Tennis-Legende Boris Becker (52) das neueste Foto auf seinem Instagram-Account. Darauf ist er Arm in Arm mit seinen beiden älteren Söhnen, Noah (26) und Elias Becker (20), bei den Laureus World Sports Awards am Montagabend in Berlin zu sehen.

Die drei Beckers haben sich für den sogenannten Sport-Oscar elegant und doch sehr stylisch herausgeputzt. Papa Becker erschien im dunkelbraunen Nadelstreifenanzug, Künstler und Musiker Noah im grauen Tweed-Dreiteiler, Student und Model Elias wählte einen blauen Nadelstreifenanzug.

Süße Familienbekenntnis

In den Storys von Boris Becker ist zudem noch eine süße Familienbekenntnis versteckt. Denn zu den Klängen von "We Are Family" von Sister Sledge postet der Ex-Sport-Profi unter anderem ein Foto von der She's-Mercedes-Show, die am Sonntagabend ebenfalls in Berlin stattfand. Darauf zu sehen: Boris und Elias Becker Arm in Arm mit Fitness-Expertin Barbara Becker (53).

Boris und Barbara Becker waren von 1993 bis 2001 verheiratet. Sie sind die Eltern von Noah und Elias Becker. Aus seiner Ehe (seit 2009, Trennung: 2018) mit Model Lilly Becker (43) stammt sein dritter Sohn, Amadeus (10), und aus seiner Beziehung mit dem Model Angela Ermakova ging Beckers Tochter Anna Ermakova (19) hervor.