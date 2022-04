An der Hand seiner aktuellen Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro kommt Boris Becker zum Londoner Southwark Crown Court. Dort begann am 21. März der Prozess gegen den früheren Tennisspieler. Becker war im Juni 2017 vom Londoner High Court of Justice für zahlungsunfähig erklärt wurden. Seitdem läuft ein Insolvenzverfahren. In diesem Zusammenhang musste sich der dreimalige Wimbledon-Sieger wegen verschiedener Vorwürfe in einem Strafprozess verantworten. Bei den mehr als 20 Anklagepunkten geht es unter anderem darum, dass Becker versucht haben soll, Geld und Wertgegenstände, etwa Trophäen, sowie Immobilien dem Zugriff des Insolvenzverwalters zu entziehen. Der 54-Jährige stritt das ab, doch die Jury sprach ihn in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig. Ihm droht nun eine Haftstrafe.

Mehr