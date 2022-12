Ex-Tennisstar Boris Becker (r.) beantwortet die Fragen von Moderator Steven Gätjen in einem Interview für Sat.1

Knapp acht Monate saß der ehemalige Tennisprofi Boris Becker im britischen Gefängnis. In einem emotionalen TV-Interview berichtet er darüber. Die Zuschauer:innen blicken sehr gemischt auf Beckers Auftritt.

Weniger als eine Woche ist es her, dass Boris Becker aus der Haft in Großbritannien entlassen wurde. Der ehemalige Tennisprofi wurde im April zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe wegen Insolvenzverschleppung verurteilt. Nach 231 Tagen ist Boris Becker nun wieder auf freiem Fuß und reiste direkt nach Deutschland aus. In einem emotionalen TV-Interview bei Sat.1 hat er über seine Zeit im Gefängnis gesprochen und wie sie ihn verändert hat. (Mehr dazu lesen Sie hier).

Doch die Reaktionen im Netz fallen sehr unterschdlich aus. Während es auf Beckers Instagram-Profil sehr freundlich zugeht, äußern sich auf Twitter auch einige Zuschauer:innen kritisch oder verhöhnen den ehemaligen Tennisprofi gar.

Boris Becker – nicht jeder nimmt ihm seinen emotionalen TV-Auftritt ab

So schreibt etwa eine Userin: "Ich komme bei diesem Boris Becker-Hype nicht mit. Für mich ist er ein arroganter Betrüger, der andere für seine Fehltritte verantwortlich macht. Null selbstreflektiert! Ein klassischer Ganove, aber ohne Rückgrat – und wehleidig […]."

Auch bei einem anderen User hält sich das Mitleid in Grenzen. Er schreibt: "Es waren nur sieben Monate und nicht zehn Jahre. Mal davon abgesehen hätte er nicht beschissen, wäre er nicht eingefahren. So einfach ist es."

Gespielte Tränen oder echte Gefühle beim ehemaligen Tennisprofi?

Nicht jede:r User:in nimmt Boris Becker die Tränen ab, manch jemand auf Twitter vermutet, dass sie gegen Geld geflossen sind oder sie werden für eine schauspielerische Leistung gehalten. Ein User findet: "Boris Becker ist noch genauso doof wie vor dem Knast –nur schlanker und er ist jetzt ein Philosoph."

Was einige Zuschauer:innen empört hat, war Beckers Kriegsvergleich: "Jetzt vergleicht er den Knast auch noch mit dem Krieg. Wie sehr möchtest du andere Menschen noch erniedrigen?", fragt eine Userin. Ein anderer Nutzer bescheinigt Becker einen "100-prozentigen Realitätsverlust".

Boris Becker sehe gesünder aus

Doch die negativen und teils hämischen Kommentare sind nur die eine Seite der Medaille. Eine Nutzerin findet es schäbig, dass einige Menschen auf Boris Becker herumtrampeln würden. Ein User schreibt auf Twitter sogar: "Klingt komisch, aber der Knast hat Boris Becker sichtbar und hörbar gut getan." Ein anderer schreibt: "Ich fand Boris Becker als Spieler Weltklasse und mag ihn. Er hat seine Strafe abgesessen und damit sollte es für uns alle gut sein."

Auch auf Beckers Instagram-Profil äußern sich viele Menschen positiv über sein gestriges TV-Interview. Eine Nutzerin bedankt sich für das offene Interview und sagt, dass Boris Becker sehr gesund und Jahre jünger aussehe. Eine andere seiner Followerinnen schreibt an Becker gewandt: "Geläutert und als besserer Mensch kommst du aus dem Knast – optisch, mental und verbal!" Sie schreibt weiter, dass Boris Becker sehr gut gesprochen habe und er sehr viel Tiefe und Emotionalität gezeigt habe – er wirke sehr "echt".

