Anfang des Monats hatte eine Jury des Londoner Southwark Crown Court den deutschen Ex-Tennisstar Boris Becker in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Becker seinem Insolvenzverwalter Mark Ford entscheidende Teile seines Vermögens vorenthalten habe.

Es ging um eine Immobilie in Deutschland – Beckers Elternhaus in Leimen, in dem aktuell seine 86-jährige Mutter Elvira lebt – Aktienanteile an einer Technologie-Firma und einen Bankkredit in Höhe von 825.000 Euro. Außerdem soll Becker auf die Konten seiner Ex-Frauen Barbara und Lilly Becker große Summen überwiesen haben. Insgesamt sei die Summe von 426.930 Euro in Form von neun verschiedenen Überweisungen getätigt worden.

Am Freitagnachmittag verkündete Richterin Deborah Taylor das Strafmaß: zweieinhalb Jahre Gefängnis. Seine Strafe wird Becker im Wandsworth Prison im Südwesten Londons absitzen. Das Gefängnis ist eines der größten des Landes und wurde im 19. Jahrhundert gebaut. 2010 erzählte Wikileaks-Gründer Julian Assange der spanischen Zeitung "El Pais" von seiner Zeit dort und erinnerte sich an schaurige Details. "Dort gab es verrückte Pädophile, die die ganze Nacht immerzu lauthals von ihren Verbrechen erzählt haben. Man hörte ihre Rufe die ganze Nacht hindurch", sagte er. Auch Schriftsteller Oscar Wilde sowie Kate Moss' Ex-Partner und Musiker Peter Doherty saßen hier bereits ein.

Erst kürzlich nannten Insassen das Gefängnis "bröckelnd, überfüllt und von Ungeziefern befallen". Bei einer Befragung gab ein Großteil der Insassen an, zu selten draußen an der frischen Luft sein zu dürfen. "Die Infrastruktur des Gefängnisses war stark renovierungsbedürftig: Zellen und Gänge waren oft schäbig, einige der Duschen waren schrecklich und die Außenbereiche waren mit Müll übersät", erklärte Chefinspektor Charlie Taylor kürzlich. Es gebe ein großes Problem mit "Ratten, Mäusen und Tauben". Auch die Gewaltvorfälle hätten sich in der vergangenen Zeit gemehrt.

Die Zellen im Gefängnis sind 6,5-Quadratmeter klein und der ehemalige Raum für Hinrichtungen ist heute der Speisesaal für Angestellte. Boris Becker war im Juni 2017 von einem Londoner Konkursgericht für zahlungsunfähig erklärt worden, weil er diverse Schulden nicht begleichen konnte. Auf bis zu 50 Millionen Pfund (59 Millionen Euro) wurden Beckers Außenstände damals geschätzt.