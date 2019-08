"Freunde, ich bin gestern in einen Supermarkt gegangen und wollte ein paar Bier kaufen. Die Kassiererin fragt mich nach meinem Ausweis. Ich sagte ihr, wie alt ich bin (51), sie antwortete, ich sähe jünger aus und verweigerte mir den Kauf, weil ich mich nicht ausweisen konnte. Ich nehme das als ein Kompliment."

So kann es gehen, wenn man in den USA ohne Ausweis oder gültigen Führerschein unterwegs ist. Dort herrschen strenge Alkohol-Gesetze - und wer sein Alter nicht nachweisen kann, dem kann auch im gesetzteren Alter noch das Feierabendbier verweigert werden. Diese Erfahrung machte jetzt Ex-Tennis-Ass Boris Becker (51), als er offenbar in New York versuchte, Bier in einem Supermarkt zu kaufen. "Bobbele" bekam statt einer Hopfenkaltschale die kalte Schulter gezeigt. Der 51-Jährige nahm es aber mit Humor, wie sein Tweet beweist.