Er ist frei! Neun Tage vor Heiligabend wurde Boris Becker aus britischer Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Wie es nun für ihn weitergeht, ist unklar. Der stern beantwortet die wichtigsten Fragen zur Rückkehr des Ex-Tennisprofis in seine Heimat.

Ex-Tennisstar Boris Becker sorgt seit langem zuverlässig für Schlagzeilen. Doch seine Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft in Großbritannien war sogar nach seinen Maßstäben ein Paukenschlag. Nun ist er wieder auf freiem Fuß (der stern berichtete). Sein Anwalt Christian-Oliver Moser bestätigte am Donnerstag die Freilassung und Abschiebung nach Deutschland, nachdem mehrere Medien berichtet hatten

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fall Boris Becker:

Warum saß Becker im Gefängnis?

Nachdem das frühere Tennis-Ass im Jahr 2017 von einem britischen Gericht für insolvent erklärt worden war, begann ein zähes Verfahren, in dem er sein vollständiges Vermögen zur Begleichung seiner Schulden offenlegen musste. Doch Becker verschwieg Vermögenswerte in Millionenhöhe. Das gilt als Straftat. Ein Prozess in London in diesem Frühjahr endete mit einer Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft.

Hat er seine Schuld eingeräumt?

Im Prozess selbst hatte Becker auf unschuldig plädiert. Später verzichtete er jedoch auf eine Berufung. "Unser Mandant akzeptiert sowohl das Urteil der Jury als auch das vom Gericht festgesetzte Strafmaß", teilte Anwalt Moser mit.

Hat seine Familie zu ihm gehalten?

Beckers Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro begleitete ihn regelmäßig zu den Gerichtsterminen in London. Bei der Urteilsverkündung war auch sein ältester Sohn Noah dabei. Auch seine Noch-Ehefrau Lilly Becker stärkte ihm in einem Interview den Rücken.

Profitierte Becker von seiner Bekanntheit?

Um einen Promi-Bonus handelt es sich bei der wohl vorzeitigen Freilassung nach mehr als sieben Monaten nicht. Vielmehr profitierte er von einer Sonderregel in Großbritannien. Demnach können ausländische Häftlinge für ein Schnellverfahren in Frage kommen, bei dem sie bis zu zwölf Monate vor dem frühesten Entlassungszeitpunkt abgeschoben werden. Die restliche Strafe entfällt. Das soll den Druck auf die überfüllten britischen Gefängnisse lindern.

Ist er jetzt ein freier Mann?

"Er kommt als freier Mensch an", sagte eine Vertreterin des Deutschen Anwaltsvereins jüngst der Nachrichtenagentur DPA. Auch Anwalt Moser betonte nach der Haftentlassung: "Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen." Nur eine Rückkehr in seine einstige Wahlheimat Großbritannien dürfte ihm für absehbare Zeit verwehrt bleiben – mindestens solange bis seine reguläre Haftzeit abgelaufen ist, möglicherweise auch darüber hinaus.

Ist das Insolvenzverfahren damit auch erledigt?

Nein. Aus dem öffentlich einsehbaren Insolvenzregister in Großbritannien geht hervor, dass Beckers Verfahren auf unbestimmte Zeit verlängert wurde. Ob und wie viel seines Einkommens er abgeben muss, ist aber unklar. Auflagen wurden bis 2031 verhängt.

Wie geht es nun für Boris Becker weiter?

Wo Becker nach seiner Landung in Deutschland untergekommen ist, wurde nicht bekannt. "Fragen nach seinem aktuellen Aufenthaltsort sowie etwaige Interviewanfragen werden nicht beantwortet", so Anwalt Moser. Wie Beckers Zukunft aussehen wird, ist nochunklar. Der Vizepräsident des Deutschen Tennis Bunds, Dirk Hordoff, hatte Becker bereits vor Wochen eine Stelle in Aussicht gestellt. "Salopp gesagt: Boris kann sich den Job aussuchen!", hatte er der Sport Bild gesagt.