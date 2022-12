von Luisa Schwebel Während seiner mehrmonatigen Haftstrafe war Lilian de Carvalho Monteiro Boris Beckers größte Stütze. Mit ihr kann sich der Tennisstar sogar weitere Kinder vorstellen.

Sie war diejenige, die Boris Beckers Angelegenheiten organisierte, während er im Gefängnis saß: Lilian de Carvalho Monteiro, Beckers Freundin, sprach mit Freunden und Angehörigen, während ihr Lebensgefährte im britischen Knast weilte. Sie koordinierte Besuche und blieb mit Becker in Kontakt. In seinem ersten Interview nach der Haftstrafe zeigte sich der ehemalige Tennisspieler dementsprechend dankbar – und schwärmte in den höchsten Tönen von seiner Freundin.

Boris Becker: Wer ist seine Freundin Lilian?

Sie sei die "Liebe meines Lebens", erzählte Becker Moderator Steven Gätjen. Besonders beeindruckt habe ihn, dass sie nach der Verurteilung weiterhin zu ihm stand. "Meine Liebe, du musst nicht auf mich warten. Ich weiß nicht, wie lange ich ins Gefängnis muss", erinnerte sich Becker an ihr letztes Gespräch vor dem Haftantritt. "Sie hat mich angeschaut: 'Boris, wir sind ein Team. Du bist mein Partner'", verriet er ihre Antwort.

Becker und de Carvalho Monteiro sind seit Sommer 2020 liiert. Laut der "Daily Mail" hat die Mitte 30-Jährige ihren Wohnsitz – ebenso wie Becker vor der Haftstrafe – in London. Der Zeitung zufolge hat sie drei Abschlüsse, unter anderem einen Master in Afrikastudien von der School of Oriental and African Studies. Außerdem spricht sie fünf Sprachen, auch ein wenig Deutsch. Mit Becker spricht die Risikoanalystin allerdings Englisch.

Ihr Vater war Verteidigungsminister

Ursprünglich kommt sie aus São Tomé und Príncipe, ein Inselstaat im Golf von Guinea, dessen Landessprache Portugiesisch ist. Ihr Vater Victor Monteiro war dort Verteidigungsminister und kandidierte sogar für das Amt des Präsidenten.

Während Beckers Interview mit Steven Gätjen saß seine Freundin an der Seite und lächelte gelegentlich, wenn ihr Partner über sie schwärmte. Wie Becker selbst verriet, kann er sich mit ihr sogar weiteren Nachwuchs vorstellen. "Ich hoffe, dass ich mit 65 oder 70 noch ein paar mehr habe", sagte er über seine Kinderplanung.

Quellen: "Daily Mail" / "Bild"

