Boris Beckers Gefängnisstrafe ist besonders schlimm für seine Familie. Tochter Anna Ermakova hat vor allem Mitleid mit Beckers jüngstem Sohn Amadeus.

Von Richterin Deborah Taylor bekam Boris Becker am Freitag sein Strafmaß mitgeteilt. Der Schock um 16.44 Uhr: Zweieinhalb Jahre soll die Tennislegende ins Gefängnis. An Beckers Seite vor Gericht waren seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro und sein ältester Sohn Noah. Aber die zwei sind nur ein kleiner Teil von Beckers engstem Kreis. Auch dazu gehört seine uneheliche Tochter Anna Ermakova.

Boris Becker: Anna Ermakova äußert sich

"Ich bin wirklich in einem Schock, dass mein Vater zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden ist", sagte die 22-Jährige der "Bild"-Zeitung. Sie selbst habe sich dafür eingesetzt, dass das Gericht bei ihrem Vater Milde walten lässt. Allerdings ohne Erfolg. "Ich habe geholfen, so gut ich konnte. Ich habe dem Gericht einen Brief geschrieben, um meine Sorgen um meinen kleinen Halbbruder Amadeus auszudrücken. Er ist doch erst zwölf, wird nun auf eine Vaterfigur verzichten müssen, die ihm in einer schwierigen Phase seiner Entwicklung fehlen wird. Es ist nicht fair ihm gegenüber. Es wird hart für Amadeus sein", erklärte sie der Zeitung.

Sie selbst wolle Becker so oft besuchen, wie es eben ginge und hofft, dass so die Zeit für ihn hinter Gittern schneller vorüber ginge. Ihre Halbbrüder stünden alle unter Schock, erklärte Ermakova.

Schuldig in vier von 24 Punkten

Anfang des Monats hatte eine Jury des Londoner Southwark Crown Court den deutschen Ex-Tennisstar in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Becker seinem Insolvenzverwalter Mark Ford entscheidende Teile seines Vermögens vorenthalten habe.

Es ging um eine Immobilie in Deutschland – Beckers Elternhaus in Leimen, in dem aktuell seine 86-jährige Mutter Elvira lebt – Aktienanteile an einer Technologie-Firma und einen Bankkredit in Höhe von 825.000 Euro. Außerdem soll Becker auf die Konten seiner Ex-Frauen Barbara und Lilly Becker große Summen überwiesen haben. Insgesamt sei die Summe von 426.930 Euro in Form von neun verschiedenen Überweisungen getätigt worden.

