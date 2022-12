Boris Becker kann Weihnachten und den Jahreswechsel in Freiheit verbringen: Nach knapp acht Monaten wurde er in Großbritannien aus dem Gefängnis entlassen und ist nach Deutschland ausgereist. Der ehemalige Tennisstar war im April dieses Jahres von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden – 15 Monate davon auf Bewährung – weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte.

Seine Haft saß er zunächst im berüchtigten Wandsworth-Gefängnis ab, später im etwas komfortableren Huntercombe Prison. Bei seiner vorzeitigen Entlassung profitierte Boris Becker jetzt von seiner deutschen Staatsbürgerschaft und einer Sonderregel für straffällige Ausländer in Großbritannien: Die ermöglicht eine Verkürzung der Strafe, wenn sie das Land umgehend verlassen. In seine Wahlheimat London wird Becker vorerst nicht zurückkehren können.

Auch sein Insolvenzverfahren ist noch nicht abgeschlossen, sondern nur auf unbestimmte Zeit verschoben. Einige Auflagen, wie zum Beispiel das Verbot, ohne gerichtliche Erlaubnis in Großbritannien ein Unternehmen zu leiten, gelten noch bis 2031. In einem Podcast im vergangenen Jahr hatte Becker erzählt, er müsse die Hälfte seiner Einkünfte abgeben. Wie das in Zukunft sein wird, ist noch unklar.

Verweinte Augen und emotionale Worte: Dieses kurze Video zeigt Boris Becker, wie man ihn selten gesehen hat. Apple TV hat eine Doku über den ehemaligen Tennis-Star angekündigt und zeigt bewegende Bilder von Becker.