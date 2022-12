Ex-Tennisprofi Boris Becker ist aus der Haft in England entlassen worden und wurde nun, neun Tage vor Heiligabend, nach Deutschland abgeschoben.

Boris Becker ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Das teilte sein Anwalt Christian-Oliver Moser laut Nachrichtenagentur DPA am Donnerstagnachmittag mit. Zuvor hatten unter anderem britische Sender Sky News, die Nachrichtenagentur PA News sowie die "Bild"-Zeitung berichtet. Der dreifache Wimbledon-Sieger ist laut Moser nach Deutschland ausgereist.

Boris Becker kommt als freier Mann nach Deutschland

Ein Flugzeug hat den 55-Jährigen in seine Heimat gebracht. "Fragen nach seinem aktuellen Aufenthaltsort sowie etwaige Interviewanfragen werden nicht beantwortet", so Beckers Anwalt in seiner Erklärung.

Britische Medien hatten zuvor berichtet, dass Becker noch vor Weihnachten abgeschoben werden sollte. Eine Bestätigung deutscher Behörden zur Haftentlassung liegt noch nicht vor. Britische Behörden hatten in der Vergangenheit immer wieder betont, keine Einzelfälle kommentieren zu wollen.

Verurteilter Tennisstar Aufstieg und Fall: Diese stern-Cover dokumentieren das bewegte Leben von Boris Becker 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Triumph 1985

Mit 17 gewinnt Boris Becker Wimbledon. Der stern jubelt mit Mehr

Der gebürtige Leimener verbüßte seit Ende April eine Haftstrafe in Großbritannien. Er wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Als ausländischer Staatsbürger profitiert der Ex-Tennisprofi von einem Schnellverfahren, das eine Haftentlassung und die Abschiebung vor Verbüßung der Hälfte der Strafe erlaubt.

In Deutschland droht ihm keine weitere Strafverfolgung in dieser Sache. "Er kommt als freier Mensch an", sagte eine Vertreterin des Deutschen Anwaltsvereins jüngst der Nachrichtenagentur DPA.

Einblicke in seine Gemütslage kurz vor dem Urteil im April hatte Becker dem Streamingdienst Apple TV+ gegeben. "Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht. Ich werde sehen, was ich damit anfange", sagte er unter Tränen (Ausschnitte sehen Sie hier).

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung mehrfach aktualisiert.

Quellen: "Sky News", "Bild"-Zeitung (kostenpflichtiger Inhalt), Nachrichtenagenturen AFP und DPA