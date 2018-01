Da hat Boris Becker seine Twitter-Nutzer aber neugierig gemacht: "Da ich die Frage 'wo ist eigentlich das ganze Geld geblieben' nicht mehr hören kann, habe ich ein offizielles Statement zu diesem Thema aufgenommen", kündigte der dreifache Wimbledon-Gewinner in dem sozialen Netzwerk an.

Und verwies auf seinen Instagram-Kanal. Dort befindet sich tatsächlich ein "Offizielles Statement" zu der angekündigten Frage, die ja tatsächlich viele Menschen umtreibt: Wie war es nur möglich, dass der so erfolgreiche Sportler sein Vermögen von geschätzt 200 Millionen Euro durchbringen konnte. Soviel vorweg: Auch nach der Sichtung des Videos bleibt diese Frage unbeantwortet. Denn Boris Becker verrät darin, wo er das Geld nicht gelassen hat.

Im Bett mit Boris Becker

Der 50-Jährige befindet sich in einem Hotelzimmer und spricht mit ernster Miene und verkniffenen Augen in die Kamera: "Heute möchte ich mich offiziell zur Frage äußern: 'Wo hat Boris Becker nur sein ganzes Geld gelassen?'"





Dann legt er sich aufs Bett, schaltet den Fernseher an, in dem gerade ein Tennisspiel läuft, und ruft: "Hier jedenfalls nicht." Es ist die Werbung für eine Hotelkette, die Übernachtungen ab 49 Euro anbietet. Boris Becker verweigert also die Antwort - und hat dabei sichtlich Spaß. Zudem dürfte er eine stattliche Summe Gage für diesen Werbespot kassieren. Damit handelt er wie zu seinen besten Profi-Zeiten: Schon als Tennisspieler zeichnete Becker die Fähigkeit aus, schon verloren geglaubte Spiele umzudrehen. Wenn er mit dem Rücken zur Wand stand, war er oft am besten. Bei seinem ersten Wimbledon-Sieg 1985 stand er in der dritten Runde vor dem Aus, wehrt drei Matchbälle ab und gewann das Match noch.

Ein ähnliches Ziel scheint er nun auch mit seinen Finanzen zu verfolgen. Wird er den Turnaround schaffen? Der Werbespot ist auf jeden Fall ein Anfang. Neben Geld bringt er Boris Becker vor allem Sympathien ein: Für den selbstironischen Umgang mit seiner eigenen Misere erhält der Leimener jedenfalls viel Lob in den sozialen Netzwerken.