Elias Becker, der jüngere Sohn von Barbara und Boris Becker, feierte seinen 24. Geburtstag. Auf Instagram gratulieren die stolzen Eltern mit rührenden Worten und Fotos.

Boris Becker hat auf Instagram öffentliche Geburtstagsgrüße für Sohn Elias geteilt. Der ehemalige Tennisstar widmete seinem längst erwachsenen Kind dabei emotionale Worte. "Alles Gute zum Geburtstag, Elias!", schrieb er in dem Beitrag. "Ich kann nicht glauben, dass du schon 24 bist... die Zeit vergeht wie im Flug!!!!" Boris Becker fügte hinzu: "Ich bin stolz zu verfolgen, wie du ein großartiger Mann wirst. Mögen deine Entschlossenheit, harte Arbeit und Freundlichkeit dich zu einem erfolgreichen Leben führen. Ich liebe dich".

Dazu postete Becker ein Bild mit seinem Sohn, auf dem sich die beiden umarmen und in die Kamera lachen. Ein weiterer kurzer Clip zeigt, wie Vater und Sohn sich auf einem Balkon stehend in die Arme fallen. Außerdem teilte der 55-Jährige ein Bild von sich und Elias, als dieser noch im Kleinkindalter ist und offenbar gerade in der Badewanne sitzt.

Barbara und Boris Becker feiern ihren Sohn Elias auf Instagram

Elias Becker selbst zeigte in seinen Instagram-Storys Einblicke in seine Feier. Unter dem Jubel seiner Gäste bläst er unter anderem Kerzen eines Geburtstagskuchens aus. Zuvor hat er sich offenbar sportlich betätigt. Bei seiner Mutter Barbara Becker gibt es in einer Story zu sehen, wie mehrere Leute ihm auf einem Tennisplatz ein Ständchen singen. Auch die 56-Jährige widmete ihrem Sohn zudem einen weiteren Beitrag mit zwei Bildern, um ihm zu gratulieren. Auf einem der Schnappschüsse umarmt Barbara Becker den 24-Jährigen, auf einem anderen Foto sind die beiden mit einer Schlange zu sehen. Elias' älterer Bruder Noah teilte in seinen Storys ebenfalls Geburtstagsgrüße.

Die Beckers scheinen auch sonst ihr Patchwork-Glück zu genießen: Erst im Juni lächelte Boris Becker auf einem Instagram-Schnappschuss neben Freundin Lilian de Carvalho Monteiro, seiner Ex-Frau Barbara Becker und Sohn Elias in die Kamera. Sie hielten sich offenbar zusammen in Mailand auf.

Von 1993 bis 2001 war der Tennisstar mit Barbara Becker verheiratet. Die beiden haben die Söhne Elias und Noah. Die Ehe zerbrach nach Beckers Affäre mit Angela Ermakova, die Tochter Anna Ermakova hervorbrachte. Sharlely Kerssenberg heiratete er im Juni 2009. Der gemeinsame Sohn Amadeus kam im Februar 2010 zur Welt. Im Mai 2018 verkündete das Paar die Trennung. Zwei Jahre später wurde Boris Becker, der wegen Insolvenzvergehen 2022 etwa sieben Monate in England in Haft war, dann erstmals mit Lilian de Carvalho Monteiro gesehen.