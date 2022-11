von Dagmar Seeland Das Gefängnis Huntercombe nahe Oxford ist nicht nur für Boris Becker die letzte Station vor der Abschiebung. Wie geht es den Häftlingen dort? Und was passiert nach ihrer Freilassung. Die Hilfsorganisation "Asylum Welcome" arbeitet in Huntercombe – und weiß um die Probleme vor Ort.

Die Nachricht dominierte diese Woche kurz die Medien: Boris Becker könnte noch vor Weihnachten nach Deutschland ausgewiesen werden, so lautet das Gerücht. Seit Ende April sitzt der wegen Insolvenz-Straftaten zu zweieinhalb Jahren Haftstrafe verurteilte einstige Tennis-Star in Großbritannien ein. Im Mai wurde er aus dem Londoner Hochsicherheitsgefängnis Wandsworth nach Huntercombe verlegt, ein Männer-Gefängnis mit niedrigerer Sicherheitsstufe in der Grafschaft Oxford. Die Vollzugsanstalt liegt eine gute Autostunde westlich von Beckers früherem Wohnort London entfernt und ist eine von nur drei Strafanstalten im Land, in der ausschließlich Ausländer einsitzen.