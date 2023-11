Boris Becker (l.) verklagte Oliver Pocher wegen eines Beitrags in der RTL-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!"

Wegen eines Fernsehbeitrags aus dem Jahr 2020 stritten sich Boris Becker und Oliver Pocher vor Gericht. In erster Instanz hat Becker verloren. Jetzt wurde das Urteil im Berufungsverfahren gefällt.

Ex-Tennisstar Boris Becker hat sich mit seiner Unterlassungsklage gegen Comedian Oliver Pocher in zweiter Instanz durchgesetzt. Pocher sei es nun untersagt, strittige Bildsequenzen eines Fernsehbeitrags weiterzuverbreiten, urteilte die Außenstelle des Oberlandesgerichts Karlsruhe am Dienstag in Freiburg. Außerdem müsse Pocher die Bildsequenzen löschen, soweit sie im Rahmen seiner eigenen Internetpräsenz veröffentlicht worden seien.

Das Gericht folgte mit seinem Urteil nicht dem Landgericht Offenburg. Dies hatte vor einem Jahr die Klage Beckers gegen Pocher in erster Instanz zurückgewiesen. Die Vorsitzende Richterin Claudia Jarsumbek vom 14. Zivilsenat des Oberlandesgerichts hatte Mitte des Monats gesagt, bei der Darstellung von Prominenten gebe es Grenzen: "Der Senat hat Zweifel, dass ein Prominenter jede Form der Veröffentlichung seines Abbildes – gleich auf welche Weise es aufgenommen wurde – hinnehmen muss."

Ex-Tennisstar Boris Becker aus der Haft entlassen: Die Höhe- und Tiefpunkte seines Lebens 1 von 37 Zurück Weiter 1 von 37 Zurück Weiter Für ihn und seine Familie dürfte es das schönste Weihnachtsgeschenk sein: Boris Becker ist nach knapp acht Monaten Haft vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. "Unser Mandant Boris Becker wurde aus der Haft in England entlassen und ist heute nach Deutschland ausgereist. Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen", teilte sein Anwalt Christian-Oliver Moser mit. Möglich wurde das durch Beckers deutsche Staatsbürgerschaft und eine Sonderregel für straffällige Ausländer in Großbritannien: die ermöglicht eine Verkürzung der Haftstrafe, wenn sie das Land umgehend verlassen. In seine Wahlheimat London wird Becker vorerst nicht zurückkehren können. Mehr

Bei der mündlichen Verhandlung Mitte November ließen sich die beiden Prominenten von ihren Rechtsbeiständen vertreten. Pochers Anwältin Patricia Cronemeyer sagte damals, ihr Mandant sei Moderator, aber kein Sender-Inhaber – deshalb könne von Pocher keine Unterlassung verlangt werden. Beckers Offenburger Anwalt Samy Hammad argumentierte, das Gericht habe anerkannt, dass sich Prominente nicht alles gefallen lassen müssten.

Streitpunkt war ein Fernsehbeitrag von Oliver Pocher über Boris Becker

Der Streit zwischen Comedian Oliver Pocher und Ex-Tennisspieler Boris Becker schwelt seit 15 Jahren und begann 2008 mit Beckers Verlobung mit Alessandra Meyer-Wölden, die später Pochers erste Ehefrau wurde. Schon mehrfach lieferten sich Boris Becker und Oliver Pocher auch gerichtliche Auseinandersetzungen.

In dem konkreten Fall ging es um einen Beitrag, der im Oktober 2020 in der RTL-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" ausgestrahlt wurde. Pocher machte sich über Beckers Insolvenzverfahren lustig und startete unter dem Motto "Make Boris rich again" eine Spendenaktion. Tatsächlich kamen rund 500 Euro zusammen. Doch Becker wollte das Geld nicht haben.

Deshalb ging Pocher einen Schritt weiter und rief einen Modepreis ins Leben, der Becker im Namen einer österreichischen Zeitschrift verliehen werden sollte. Das Problem: Sowohl die Zeitschrift als auch der Preis waren ein Fake. Doch Becker fiel darauf herein und nahm den "Fashion Brand Award" stolz entgegen. Auf Facebook veröffentlichte er sogar eine Dankesrede. Was der 55-Jährige nicht wusste: Im Sockel der Plastik-Trophäe befand sich das gesammelte Geld.

Nach der Aktion sah Boris Becker seine Persönlichkeitsrechte verletzt und verklagte Oliver Pocher. 2022 scheiterte Becker in erster Instanz vor dem Landgericht Offenburg. Becker wollte, dass der Beitrag nicht mehr gesendet und im Internet gelöscht wird. Aus Sicht des Offenburger Gerichts überwogen "die Belange der Meinungs- und Rundfunkfreiheit" gegenüber der Privatsphäre des Klägers. Gegen das Urteil legte Boris Becker Berufung ein. In zweiter Instanz wurde nun in Freiburg, einer Außenstelle des Oberlandesgerichts Karlsruhe, verhandelt – mit Erfolg für Boris Becker.