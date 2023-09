Sharlely Becker hat nach Angaben des Anwalts von Boris Becker in eine Scheidung vom früheren Tennisprofi eingewilligt. Eine für Montag angesetzte Anhörung am zuständigen Londoner Familiengericht sei abgesagt worden, "nachdem Sharlely Becker dem Antrag meines Mandanten auf endgültige Ehescheidung (decree absolute) schriftlich zugestimmt hat", teilte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der "Bild"-Zeitung bestätigte er, dass der zuständige Richter die Scheidungspapiere mittlerweile ebenfalls unterzeichnet hat.

Die Beziehung der beiden scheiterte bereits vor ein paar Jahren, lange bevor Becker von einem Londoner Gericht verurteilt wurde. Während des Prozesses stand eine andere Frau an Beckers Seite. Und sie war diejenige, die seine Angelegenheiten organisierte, während er im Gefängnis saß: Lilian de Carvalho Monteiro, Beckers Freundin, sprach mit Freunden und Angehörigen, während ihr Lebensgefährte im britischen Knast weilte. Sie koordinierte Besuche und blieb mit Becker in Kontakt. In seinem ersten Interview nach der Haftstrafe zeigte sich der ehemalige Tennisspieler dementsprechend dankbar – und schwärmte in den höchsten Tönen von seiner Freundin.

Sie sei die "Liebe meines Lebens", erzählte Becker Moderator Steven Gätjen. Besonders beeindruckt habe ihn, dass sie nach der Verurteilung weiterhin zu ihm stand. "Meine Liebe, du musst nicht auf mich warten. Ich weiß nicht, wie lange ich ins Gefängnis muss", erinnerte sich Becker an ihr letztes Gespräch vor dem Haftantritt. "Sie hat mich angeschaut: 'Boris, wir sind ein Team. Du bist mein Partner'", verriet er ihre Antwort. Bevor Becker jedoch die Liebe seines Lebens kennenlernte, sorgte er mit seinen gescheiterten Beziehungen für Schlagzeilen.

Quellen: "Bild"-Zeitung / dpa