Ingrid van Bergen

Dieser Prozess hielt in den 1970er Jahren die Republik in Atem: 1977 erschoss die berühmte Schauspielerin Ingrid van Bergen - damals ein großer Star - ihren 33-jährigen Geliebten. In einem aufsehenerregenden Prozess wurde van Bergen im gleichen Jahr wegen Totschlags zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Am 2. Oktober 1981 wurde sie wegen guter Führung vorzeitig entlassen. An ihre große Filmkarriere konnte sie danach nicht mehr ganz anknüpfen, doch 2009 wurde sie immerhin in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zur Dschungelkönigin gewählt.

