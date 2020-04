Boris Johnson (55) befindet sich weiter auf dem Weg der Besserung: Der britische Premier wurde von der Intensivstation auf eine normale Station des St. Thomas Krankenhauses in London verlegt. Das berichtet unter anderem die britische BBC unter Berufung auf offizielle Quellen. Auf der Krankenstation werde Johnson bis zu seiner Genesung nun genauestens überwacht. Der Premier sei aber sehr guter Dinge, teilte ein Sprecher mit.

Am 27. März war bekannt geworden, dass Johnson an Covid-19 erkrankt ist, seine Amtsgeschäfte erledigte er unter Quarantäne von seiner Dienstwohnung in Downing Street No. 10 aus weiter. Weil sich seine Symptome aber nicht besserten, wurde er am Sonntag (05. April) ins Krankenhaus gebracht. Am Montag verschlechterte sich sein Zustand derart, dass er auf die Intensivstation verlegt werden musste. Am vergangenen Mittwoch hieß es, der britische Premierminister "spricht auf die Behandlung an."