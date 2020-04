Der britische Premierminister Boris Johnson (55) plant offenbar für kommende Woche, in die Downing Street zurückzukehren. Der Regierungschef war am 5. April wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ab Montag will er laut "The Telegraph" wieder an die Arbeit gehen, Mitarbeiter sollen bereits Treffen mit einzelnen Ministern vereinbaren, heißt es.

Johnson musste drei Tage auf der Intensivstation behandelt werden. Am 12. April konnte er die Klinik verlassen und hat sich seither auf dem Landsitz Chequers von der Krankheit erholt. Eine Quelle erklärte der Zeitung allerdings: "Er ist nicht der Typ, der sehr gut darin ist, nichts zu tun." Schon in der vergangenen Woche soll er wieder von zu Hause aus gearbeitet haben, am Mittwoch habe er mit Queen Elizabeth II. (94) telefoniert, berichtet die Zeitung. Auch mit US-Präsident Donald Trump (73) habeJohnson am Telefon gesprochen.