Boris Johnson (55 "The Dream of Rome") geht es offenbar wieder etwas besser. Der britische Premierminister "spricht auf die Behandlung an", zitiert die "BBC" offizielle Quellen. Johnson werde im St. Thomas Krankenhaus in London behandelt und strikt überwacht. Sein Gesundheitszustand sei auch am dritten Tag in Behandlung stabil.

Das Kabinettsmitglied Michael Grove hatte zuletzt erklärt, dass Johnson lediglich unterstützenden Sauerstoff bekomme, selbstständig atme und bei vollem Bewusstsein sei. Der Politiker hatte sich vor seiner Einweisung auf die Intensivstation mit dem Coronavirus infiziert.

In Gedanken bei ihm

Unter anderem Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) haben Johnson Genesungswünsche geschickt. "Unsere Gedanken sind beim Premierminister und seiner Familie, die wie so viele andere in Großbritannien und auf der ganzen Welt vom Coronavirus betroffen sind", erklärten sie bei Twitter. "Wir wünschen ihm in dieser schwierigen Zeit eine schnelle Genesung".