Boris Johnson ist erneut Vater geworden - es ist sein achtes Kind

Boris Johnson ist wieder Vater geworden. Die Geburt des dritten gemeinsamen Kindes gab seine Ehefrau Carrie bei Instagram bekannt.

Großbritanniens ehemaliger Premierminister Boris Johnson ist wieder Vater geworden. Das gab seine Ehefrau Carrie Johnson bei Instagram bekannt. "Willkommen in der Welt, Frank Alfred Odysseus Johnson, geboren am 5. Juli um 9:15 Uhr", schrieb sie zu mehreren Bildern ihres neugeborenen Sohnes. "Könnt ihr erraten, welchen Namen mein Mann gewählt hat?!", fügte sie mit einem lachenden Emoji hinzu. Boris Johnson studierte in Oxford klassische Altertumswissenschaft, deshalb ist davon auszugehen, dass er für Odysseus, eine Heldenfigur der griechischen Mythologie, verantwortlich ist.

Achtes Kind für Boris Johnson

"Zu sehen, wie meine älteren beiden ihren neuen Bruder mit so einer Freude und Aufregung umarmen, ist wundervoll", erklärte Carrie Johnson in dem Posting weiter. "Wir sind alle ganz vernarrt." Abschließend bedankte sie sich noch bei ihrem Ärzteteam und bat die Instagram-Nutzer um Serienempfehlungen für Binge Watching während des Stillens.

Der 59-Jährige und die 35-Jährige sind seit Mai 2021 verheiratet, neben Frank Alfred Odysseus haben sie noch Sohn Wilfred, geboren im April 2020 und Tochter Romy, geboren im Dezember 2021. Für Carrie Johnson ist es die erste Ehe, er ging zuvor schon zweimal den Bund fürs Leben ein. Aus seinen früheren Beziehungen hat der 59-Jährige außerdem fünf weitere Kinder, zwei Söhne und drei Töchter.