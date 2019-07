Die sogenannte "Bottle-Cap-Challenge" ist der neueste Hit im Netz: Ziel ist es, mit einem Tritt den Drehverschluss von einer Flasche zu lösen. Nach Stars wie Jason Statham (51, "The Transporter") oder Ellie Goulding (32, "Love Me Like You Do") nahm jetzt auch Pop-Diva Mariah Carey (49, "Without You") die Herausforderung an. Sie setzt die "Bottle Cap Challenge" allerdings auf ihre ganz eigene Art und Weise um - und singt den Deckel vom Flaschenhals.

In dem Video, das die Sängerin am Sonntag auf Instagram postete, holt die Pop-Diva mit einer Kampfbewegung scheinbar zum Schlag auf die Flasche aus. Doch dann singt sie plötzlich einen so hohen Ton, dass der Deckel wie von selbst vom Flaschenhals springt. "Challenge angenommen", kommentierte die 49-Jährige den Clip. Fans der Pop-Diva sind begeistert von ihrer lustigen Interpretation der "Bottle-Cap-Challenge". Der Clip sammelte innerhalb kürzester Zeit über drei Millionen Aufrufe.

"Das könnte der Kopf von Tom Cruise sein!"

Doch nicht nur Mariah Carey meisterte die "Bottle-Cap-Challenge". Auch Justin Bieber (25, "Sorry") nahm die Herausforderung an und öffnete die Flasche mit dem sogenannten Roundhouse-Kick. Der Superstar nominierte daraufhin Ehefrau Hailey Bieber (22) - und Schauspieler Tom Cruise (57, "Mission: Impossible"), mit dem er scheinbar noch eine Rechnung offen hat. Vor seinem Kick im Video sagte Bieber: "Das könnte der Kopf von Tom Cruise sein!" Erst Anfang Juni hatte Bieber den Hollywood-Star herausgefordert und wollte sich bei einem Mixed-Martial-Arts-Kampf mit ihm prügeln.