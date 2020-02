Nachdem die Ex-Eheleute Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (51, "Friends") im Januar eine viel beachtete, öffentliche Reunion bei den SAG Awards gefeiert haben, warteten Fans sehnsüchtig auf ein weiteres Wiedersehen. In der Oscar-Nacht soll es dazu jetzt gekommen sein. Wie nicht näher genannte Quellen "Page Six", dem Klatschblatt der "New York Post" verraten haben, besuchten beide die alljährliche, stargespickte Oscar-Party von Musik-Manager Guy Oseary (47). Allerdings hätten sie nicht viel Zeit miteinander verbracht.

Kurzes Intermezzo - und jede Menge Promis

Wie die anonymen Quellen weiter berichten, habe Aniston ihrem Ex-Mann zu seinem Oscar-Gewinn als bester Nebendarsteller für "Once Upon a Time... in Hollywood" gratuliert. Danach hätten sich ihre Wege auf der Party aber wieder getrennt.

Auf der exklusiven Party fungiert eigentlich Sängerin Madonna (61) als Mitausrichterin. Doch sie befindet sich aktuell auf Tour in Europa. Dafür sorgten andere Gäste für jede Menge Starpower. So sollen unter anderem Jennifer Lopez und ihr Verlobter Alex Rodriguez, Amazon-Chef Jeff Bezos und seine Freundin Lauren Sanchez, die Oscar-Gewinner Renée Zellweger und Taika Waititi, Adam Sandler, Kim Kardashian West und Ehemann Kanye West sowie Courteney Cox anwesend gewesen sein. Oscar-Gewinnerin Laura Dern sei zudem ein Geburtstagsständchen gesungen worden. Sie wurde am 10. Februar 53 Jahre alt.