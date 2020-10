Für einen Wahlwerbespot konnte Joe Biden namhafte Unterstützung gewinnen. Brad Pitt sprach den pathetischen Clip ein.

Joe Biden will ins Weiße Haus einziehen, um "die Seele der Nation wiederherzustellen" - so heißt es in einem neuen Wahlwerbespot der Demokraten, der kurz vor der Präsidentschaftswahl am 3. November veröffentlicht wurde. Hinter dieser hochtrabenden Botschaft steht auch ein waschechter Hollywood-Star und Oscar-Preisträger: Brad Pitt hat für den genau einminütigen Spot mit dem Namen "Make Life Better" ("Macht das Leben besser") das Voiceover übernommen.

Die Aussage des Clips könnte nicht deutlicher ausfallen. Während Donald Trump die USA gespalten habe und die Leute gegeneinander aufwiegle, wolle Biden die beiden Lager wieder zusammenführen. "Amerika ist ein Ort für jedermann. Für diejenigen, die dieses Land ausgewählt haben. Für diejenigen, die dafür gekämpft haben. Einige davon sind Republikaner, einige sind Demokraten. Und die meisten davon sind irgendwo dazwischen." Jeder von ihnen suche nach einem Anführer, "der ihre Hoffnungen, ihre Träume und ihre Schmerzen" verstehe, so Pitt zu Aufnahmen, die Biden dabei zeigen, wie er Menschen aus allen sozialen Schichten trifft.

Nicht nur Brad Pitt unterstützt Joe Biden im US-Wahlkampf

Biden höre seinen Mitmenschen zu, behandle sie mit Respekt und das Wichtigste: Er sage die Wahrheit. Er sei ein "Präsident für alle Amerikaner", so das Fazit der Werbekampagne. Neben Brad Pitt unterstützen auch andere Promis Joe Biden öffentlich. Dazu gehören etwa die Sängerinnen Taylor Swift und Jennifer Lopez oder die Schauspieler Dwayne Johnson und Chris Evans, um nur einige zu nennen. Am 3. November 2020 wird sich entscheiden, ob Trump im Weißen Haus bleiben darf oder Biden ihn als mächtigsten Mann der Welt ablöst.