Brad Pitt hat seinen Geburtstag angeblich mit seiner neuen Freundin verbracht. Die beiden sollen in Hollywood gefeiert haben.

Hollywood-Star Brad Pitt (59) hat angeblich mit seiner Freundin Ines de Ramon (32) am Sonntag seinen 59. Geburtstag verbracht. Die beiden sollen dem "People"-Magazin zufolge in Hollywood gefeiert haben. Sie wurden demnach gesehen, wie sie aus einem Auto stiegen: Pitt trug ein graues Hemd, eine dazu passende Hose und weiße Schuhe. Ines de Ramon, die in der Schmuckbranche tätig sein soll, hatte sich laut "People" einen braunen Mantel übergeworfen.

Gerüchte halten sich seit Monaten

Bestätigt haben die beiden eine Beziehung nicht. Seit Monaten halten sich aber schon die Gerüchte um die neue Liebe von Brad Pitt. Der Oscarpreisträger soll de Ramon vergangene Woche auch auf die Aftershow-Party nach der Premiere seines neuen Filmes "Babylon" in Los Angeles mitgenommen haben. Das berichtete ebenfalls das "People"-Magazin. Demnach sollen die beiden dort keinen Hehl aus ihrer Zuneigung gemacht und mehrfach die Arme umeinander gelegt haben. Erstmals wurden sie gemeinsam am 13. Oktober hinter der Bühne eines Konzerts des U2-Sängers Bono (62) im Orpheum Theatre in Los Angeles von einem Paparazzo abgelichtet.

Ines de Ramon ist die Ex-Frau des "Vampire Diaries"-Stars Paul Wesley (40). Die beiden heirateten Anfang 2019, gaben allerdings im Spätsommer 2022 das Ende ihrer Ehe bekannt. Brad Pitt wurden nach der Trennung von Angelina Jolie (47) 2016 bereits mehrere Liebesgeschichten nachgesagt.