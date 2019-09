Brad Pitt (55, "Fight Club") und TV-Star Ellen DeGeneres (61) sind schon lange gute Freunde und nach acht Jahren ist der Schauspieler wieder in ihrer Sendung "The Ellen DeGeneres Show" zu Gast. Doch scheinbar gibt es ein Geheimnis zwischen den beiden, welches die 61-Jährige in ihrer Talkshow nun verraten hat: Sie haben die gleiche Frau gedatet.

In der Show plaudern beide locker darüber, wie sie sich in den 90er Jahren kennen gelernt haben. Damals waren beide auf einer Poolparty von Sängerin Melissa Etheridge (58, "I'm The Only One") eingeladen. "Ich erinnere mich an die Poolparty von Melissa Etheridge, bei der ich dachte, du würdest dich an meine Freundin ranmachen", scherzte der 55-Jährige. DeGeneres wirkte daraufhin gespielt überrascht: "Wirklich?".

Die Moderatorin verriet anschließend grinsend, dass das nicht die einzige seiner Ex-Freundinnen gewesen wäre, mit der sie ebenfalls ausgegangen sei. "Darüber sprechen wir später", versprach Ellen DeGeneres dem verdutzt dreinblickenden Brad Pitt. Mit dieser Information hat der Schauspieler scheinbar nicht gerechnet. Doch um wen es sich dabei handelt, bleibt leider ungeklärt.